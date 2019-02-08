廈門台商向台青招手　今年將提供2200個職位

▲廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建廈門市由於地理位置，是許多台灣人到大陸就業、創業的熱門選項之一。廈門台商協會會長吳家瑩日前表示，協會今年將組織廈門台企繼續到台灣徵才，計劃提供2200個職位，涵蓋製造業、服務業、餐飲業、IT業、文創企業等，囊括從百萬年薪技術專才到基層操作職員的各層次人才。

吳家瑩指出，大陸近年推出眾多含金量高，且接地氣的政策措施，並多角度對接台青的訴求，現在正是台灣青年來大陸發展的好時機，「廈門台商協會將在廈門市相關部門的支持下，積極做好台灣人才落地後的配套服務。」

▼廈門台商協會會長吳家瑩。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

吳家瑩提到，相較其他地區，廈門在語言、風俗、飲食等方面與台灣有很多相似處，對台灣人才與當地社會的融入有很大優勢。據了解，吳家瑩自己的公司「廈門佳好建材控股」也釋出多個招聘崗位，包括國貿業務主管、外語業務助理、財務主管等。

冠捷科技集團的副總裁王必祿也說，公司專門面向台灣全年，推出「百人企劃」，期望能吸引優秀人才來大陸發展，「全球集成電路產業近年向大陸轉移的熱潮不減，在大陸市場成功就意味著在全球市場成功。」

▼台灣貨物走高金航運至廈門。（圖／記者蔡紹堅攝）

王必祿還強調，「大陸有廣闊的市場、高速發展的經濟，以及政府對創業者的各項支持，台灣青年來大陸可以打拼圓夢。」

根據廈門市官方的統計，廈門現有常住台胞約12萬，其中台籍員工2.3萬人，台生2400人，台籍高技能人才超過2000人；全市累計評選台灣特聘專家（專才）、高層次人才、「雙百計劃」人才等近千人。

▼廈門新地標「雙子塔」。（圖／視覺中國）