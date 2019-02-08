「戊戌」是狗年...蘇貞昌限量紅包糗印錯年分

▲蘇貞昌與妻子詹秀齡。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

蘇貞昌接任行政院長後大打「網紅牌」，年輕創意路線受到不少民眾支持，趁著過年期間發送的2萬個限量紅包也得到不少好評，但卻被眼尖民眾發現，今年豬年年份應該是「己亥」，紅包卻糗印成去年狗年的「戊戌」。



行政院上月17日由發言人Kolas Yotaka召開記者會宣布，推出2萬份限量「衝衝衝」紅包，紅包內有討吉利的新台幣一元硬幣，象徵「一元復始、萬象更新」，蘇貞昌妻子詹秀齡也一起在紅包袋中亮相，向國人拜年。

蘇貞昌「衝衝衝」個性過年也不停歇，年假期間接連數日接觸民眾、發送衝衝衝紅包，雖然紅包設計被支持者大讚很可愛，但卻也有眼尖民眾發現，小紅包上的天干地支年印錯了，今年是豬年，應為「己亥」年，但紅包上的年份卻是去年狗年的「戊戌」年。

對此，Kolas Yotaka解釋，紅包袋的設計稿是辦公室團隊的年輕設計師所製作，是當時蘇貞昌未就任行政院長前，爲感謝新北市民支持，用於春節時設計。在就任院長後僅在原設計稿上加上行政院長的職稱即進行印刷，雖然為政院省下了設計費用，卻也因此在定稿過程中，未謹慎校正而將農曆干支紀年標示有誤，「經指出後，我們對這樣的錯誤感到抱歉、不好意思，以後也會要求要特別注意。」

不只蘇貞昌，九合一選戰和蘇貞昌角逐新北市長的侯友宜，新年line圖也被網友發現寫錯年份，「己亥」年被寫成「乙亥」年，官方帳號隔了數分鐘後發現錯誤，在下方傳送更正訊息，「更正更正！請各位親朋好友以本圖資訊為主！造成不變敬請見諒。」並附上正確版本圖片。

▼侯友宜line圖也印錯年份 。（圖／翻攝自侯友宜line）