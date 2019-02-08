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需要感到特別、覺得世界很危險？　「陰謀論者」人格特質大解析

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▲▼ 「彗星乒乓」（Comet Ping Pong）披薩餐廳。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 深信陰謀論的人往往更猜疑、不信任、古怪、需要感到特別，或是認為這個世界本來就是一個危險的地方。（圖／達志影像／美聯社）

生活中心／綜合報導

許多人對陰謀論深信不疑，從「911恐怖攻擊是騙局」、「很多知名人士是光明會成員」到「阿姆斯壯登陸月球是假的」等都有一票追隨者，有些人比其他人更容易接受各種論點。研究發現，這類人具有某些人格特質和認知風格，他們往往更猜疑、不信任、古怪、需要感到特別、傾向認為這個世界本來就是一個危險的地方；而不相信陰謀論的人，則有正好相反的人格特質。

研究團隊調查1200多名美國成年人的人格特質、黨派傾向等一系列問題。他們也被問到是否同意一般性的陰謀言論，例如「國家元首所擁有的權力，僅次於真正控制世界政治的小型未知團體」，還有「科學家操縱、製造或壓制證據來欺騙大眾」等。

▼ 影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

這項美國聯合學院心理學副教授哈特（Josh Hart）帶領的研究發現，相信陰謀論的人人格特質偏向「類精神分裂病質」 （schizotypy）。此外，這些人比其他人更容易對無意義的陳述有深刻的理解。他們可能認為非人類物體，例如在電腦螢幕上移動的三角形形狀，是故意移動的。換句話說，他們經常推測其他人的想法和動機。

哈特進一步解釋，如果你是那種看到世界上充滿不公正、痛苦和混亂的人，那麼也許可以在一些論點中找到一點安慰；至少你可以告訴自已，「有一小群人要對這一切負責」，如果發生了什麼事情，「那麼至少可以採取哪些措施。」不過，最重要的是要了解，當現實模棱兩可時，我們的性格和偏見會使我們採用原先的信念，而這幫助我們了解自己的直覺。這項研究已刊登在《Journal of Individual Differences》期刊。

▼ 甘迺迪總統遇刺案也有許多版本的陰謀論。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 甘迺迪總統。（圖／達志影像／美聯社）

▼ 不少人深信「很多知名人士是光明會成員」。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

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關鍵字：陰謀論,心理學

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