警捏鼻子帶回小偷還有「史上最臭贓物」　女高中生搖頭放棄了

▲史上最臭的贓物，連被害人都放棄了…。（圖／達志／示意圖，下同）

地方中心／高雄報導

新興分局五福二路派出所日前受理轄內某高中一女學生報案，指稱自己放在電腦教室外鞋架上的球鞋遭竊，警方原以為是同學穿錯，沒想到調閱監視器之後，竟真的發現有一名校外男子在該校電腦教室外將受害女學生的球鞋給偷走。

警方循線調閱監視器，鎖定一名賴姓慣竊涉嫌重大，但賴男四處以旅館為家，難以查緝行蹤，兩天後接獲線報，得知賴男曾出沒屏東的某旅館內，趕忙前往追緝，終於在一間平價旅館內找到賴姓竊嫌。

賴男面對警方質問，原本矢口否認竊盜犯行，直到警方出示監視器畫面後，才坦承是自己所為，並供稱當日是去學校找人，經過電腦教室時，剛好自己鞋子壞了，便從鞋架上「拿」了一雙差不多尺寸的球鞋換上，原以為只是件小事，警方不會追查，沒想到員警竟一路從高雄追到屏東來。

但讓警方頭大的是，賴男疑似有香港腳疾患，房間內瀰漫著濃濃「異味」，員警皺著眉頭，捏著鼻子將賴男帶回所內偵訊，而贓物球鞋，則用塑膠袋包裹的密不通風，避免「毒氣」外洩。

然而，倒楣的被害女學生來到警局，見到自己心愛的球鞋變成這樣，只能搖頭放棄領回的念頭。警方在製作完筆錄後，將賴嫌依竊盜罪函送地檢署。

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