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車禍奪去左手！　他勇奪鐵人三項冠軍、拉弦樂「欣賞不完美的自己」

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▲車禍奪左手！　他隱蔽7年走出黑暗「欣賞不完美的自己」（圖／岑幸富授權提供）

▲過去岑幸富無法接受自己截肢，做了7年隱青，如今他已走出黑暗，活出更不一樣的自己。（圖／岑幸富授權提供，下同）

記者洪珮瑄／採訪報導

香港粉嶺的岑幸富在22歲那年，因為一場車禍意外奪去了他的左手，一度沉浸在黑暗與悲傷之中，無法接受自己永遠殘疾。幸運的是，身邊親友無私的鼓勵與支持，讓他漸漸走出陰霾，甚至還勇奪鐵人三項冠軍，更學會了「用完美的眼光，去欣賞不完美的自己」。

靠著堅定無比的意志力克服低潮，岑幸富回憶起這些年的苦澀，「我本身學歷又低，已經輸在起跑線上，再遇上交通意外截了肢，不僅做文書工作無能力，做體力勞動工作又有限制。」他也提到，截肢後想找份工作，卻常常被問，亞富你找工作一定很困難，老闆為何不聘用一個健全人士而聘用你，「那時我真的不懂得如何回答。」

飽受質疑的眼光，他開始質疑自己價值，直到某天岑幸富突然察覺，一個人的低沉原來有連鎖反應，「父母什麼都不做地陪我，如果我再不振作，可能連生活都成問題，但有時卻不是想振作就可以，還必須克服毫無途徑融入社會的現實面。」

▲車禍奪左手！　他隱蔽7年走出黑暗「欣賞不完美的自己」（圖／岑幸富授權提供）

▲岑幸富和妻子育有一女，現在擁有幸福美滿的家庭。

為了維持對生活的憧憬和熱誠，岑幸富不斷說服自己，一定有他擅長的事物，「我和太太說，小時候打乒乓球很勁，說不定可以選入殘奧會做個運動員，結果她就買了100多個乒乓球和拾球用的網給我練習，好讓我不用彎下身子去撿球，但還是因為一隻手發球不穩定而放棄了。」

後來岑幸富認為，打羽毛球或許才是自己的強項，於是太太便送了把很貴的羽毛球拍，沒想到再度失敗。不願被命運打敗的岑幸富，繼續說著想戴著義肢踩單車的要求，但太太已經不想理會他總是半途而廢，「直到看到我的熱誠，她才准許我用自己的錢買部單車，這次終於成功完成了三項鐵人比賽。」

▲車禍奪左手！　他隱蔽7年走出黑暗「欣賞不完美的自己」（圖／岑幸富授權提供）

▲岑幸富靠著強大的意志力和努力完成了三項鐵人比賽。

不僅有家人支持，還有一群從小玩到大的好朋友不離不棄地陪伴。岑幸富提到，「有次他們10多個一起來找我，問我哪些事是不能用一隻手去解決的，我想了想，就說戴手錶，他們立刻想了各種方法，告訴我可以用大腿來扣著手錶帶，還示範了一次給我看呢！」

岑幸富樂觀表示，當然，還有一些事是一隻手無法解決的，例如剪指甲，「但我已經感覺到我的世界並不是只有自己，原來自己並不孤單！這些年多虧家人和朋友不離不棄，讓我開始相信，每個人的生命都有其價值，而我的價值不會因為失去一隻手而減少，學會用完美的眼光，去欣賞不完美的自己才是最重要的。」

▲車禍奪左手！　他隱蔽7年走出黑暗「欣賞不完美的自己」（圖／岑幸富授權提供）

▲▼他用義肢小提琴，創下健力士世界紀錄，用自己的故事感動更多人。

▲車禍奪左手！　他隱蔽7年走出黑暗「欣賞不完美的自己」（圖／岑幸富授權提供）

岑幸富參加鐵人三項，勇奪全港傷殘組冠軍，也慢慢找回自信；他用義肢拉小提琴，成功演奏刷新健力士世界紀錄。岑幸富用自己的故事感動其他人，出版自傳式小說被收藏在中大圖書館，跟金庸等名人書籍共列，「現在覺得自己一點也不簡單」。

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關鍵字：岑幸富,截肢,青年,隱蔽,車禍,香港,粉嶺,粵港澳要聞

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