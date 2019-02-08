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日本戰後「最邪惡殺人魔」！正義消防隊長當偽裝…10血腥殘殺22人

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▲▼日本戰後史上最邪惡的連續殺人魔勝田清孝。（圖／翻攝推特）

▲日本戰後史上最邪惡的連續殺人魔勝田清孝。（圖／翻攝推特）

國際中心／綜合報導

一個優秀的消防隊長，同時也是背負著22條人命、日本近代史上最邪惡的殺人魔。1983年1月，日本警方破獲一起持槍搶劫案，將搶匪勝田清孝包圍、逮捕，這才發現這名罪犯，竟然是曾上過節目專訪、獲得了20多次嘉獎的優秀消防隊長，而且偵訊時勝田更語出驚人，表示自己在過去11年裡幹下多宗殺人案，殺害多達22人，但因大部分案件證據已經難以辨認，警方偵辦後僅有7起殺人案被提起訴訟，最後勝田也被判處死刑，在獄中被絞殺，時年52歲。

1948年出生在京都農家的勝田清孝，年輕時期就染上竊盜癖，還因飛車行搶手提包而遭到警方逮捕，遭判進入大阪少年院；保釋重獲自由的清孝，生活逐漸步入常軌，還交了一個論及婚嫁的女友，並以卡車司機為業認真工作，然世事無常，在勝田的長子出世後不久，奈良市一家銀行發生女職員遭人姦殺案，警方調查後發現勝田曾在少年院服刑，因此將他列為可疑嫌犯，並展開了調查。

雖然最後勝田提出完整的不在場證明洗刷冤屈，但由於當時警方調查的動作太大，整間運輸公司都知道勝田可能涉案，就連社長也當面質問「你是不是殺人了？」勝田因此遭到同事羞辱、排擠，滿心憤恨的他只能透過購物發洩情緒，不但換了新車，還在院子裡蓋了無線電發射塔，也因此勝田欠下了一屁股債，經濟壓力相當龐大，最後只好聽從父親的建議，參加日本全國資格考試，並順利錄取當上消防員。

雖然社會地位變高了，但龐大的債務仍壓得勝田喘不過氣，在這樣的高壓之下，勝田青年時期的竊盜癖逐漸引導他走上一條邪惡的不歸路。1972年9月，在勝田任職消防員5個月後，他趁夜潛入京都一公寓中行竊，但卻被女屋主發現，最後竟將其強暴、勒斃；因為這起凶案死者是一名陪酒女，人際關係相當複雜，警方從死者周圍的可能人士中苦苦追尋線索，完全沒懷疑根本就不認識死者的勝田。

在第一次犯下殺人案後，勝田沉寂了將近3年，這段時間裡，勝田升上了消防隊副隊長，還利用休假時間兼職長途運輸司機還債，從另一個角度來看，這也讓勝田到的地方更廣，提供了異地作案上了方便。

1975年，勝田在大阪的停車場中隨機鎖定富婆行搶，在將她勒斃後得手10萬日圓，為掩滅所有證據，勝田將屍體丟進井里，還將一把火將車燒毀。警方調查時發現，死者生前經營高級酒廊，同時因座車燒得便目全非，推斷凶手可能與死者相識，且對其還懷有超越常人的怨恨，手法才會如此殘忍，因此又從死者周圍友人開始調查，但卻同樣一無所獲。

有了這2次的經驗後，勝田開始發現如果將目標鎖定特種行業的女子，不但經濟條件不錯，且遇到的反抗不會太激烈，劫財之餘說不定還能順便劫色，更重要的是，因為這些女子交友混亂，警方調查耗費時力，往往一頭栽入錯縱複雜的人際迷宮中，根本就不會想到這是一樁隨機殺人案；食髓知味的勝田，就此開啟了他的「殺人魔之路」。

諷刺的是，當時已經背負2條人名的勝田，為了償還巨額貸款，在工作特別賣力、力求表現，還因此得到上司的賞識，榮升消防隊長，並且還以精悍能幹的「消防戰士」身分接受了電視台綜藝節目的專訪，在眾多觀眾心中植下一個幽默的好丈夫、好爸爸的正面形象。

在事業略有所成後，勝田仍難抵心中竊盜慾望的誘惑，持續在名古屋、神戶等地作案，但卻因受害者清一色都是特殊行業女子，且每次勝田劫走的金錢也不算大，因此警方也一直逮不到他；逐漸地，勝田的膽子越來越大，1982年10月，勝田報警謊稱發現遭竊的贓車，趁著員警抄錄車牌時，猛地駕車衝撞襲警，還將員警腰間的佩戴的M60左輪手槍搶走，賭上他所有的人生，開始了一場前所未有的刺激冒險旅程。

得到了槍的勝田，這時已經犯下10多起大案，還因先前偷竊失風被逮，而遭消防隊開除，與妻子感情也生變分居；而這起「襲警奪槍」案也在新聞上大肆播放，日本社會當時鬧得沸沸揚揚，因此勝田在行搶時總會掏出左輪手槍抵住對方，炫耀式地說「看到新聞了吧？這把就是從警察那裡搶來的手槍！」

在奪槍潛逃了4個多月、犯下數起大案的勝田，隨機鎖定了一名從銀行提領鉅款的男子，趁其不備時鑽入車中掏槍行搶。男子當下聞言後不敢輕舉妄動，只能依著勝田的吩咐交出鉅款，並緩緩倒車載著勝田駛離現場。就在勝田以為成功得手時，對方卻趁著他分神之際奮勇揉身而上與他展開扭打，2人一路從車中打到大馬路上，男子在成功壓制住勝田後立即呼救報警，勝田當場遭到逮捕。

落網後的勝田，很大方地自行招認，除了這起搶案外，還犯下大大小小共400多件的竊盜搶劫案，另外還殺害了22條人命，警方聽聞後不敢置信，依著勝田所言重啟調查，但由於大部分案件時間久遠，證據早已模糊難辨，因此僅認定7宗殺人案與勝田有關，並依此提起公審，最後法院判處死刑定讞。

在人生的最後時光裡，勝田都在名古屋監獄度過，不但自學盲文成了盲人義工，替盲人翻譯報紙書籍，還以手記《在冥海中浮沉的日子》出書，試圖以版稅彌補受害者家屬，無奈最後這本書僅賣出了8000多本，銷量相當奇差；而勝田最後也在2000年11月30日於獄中執行絞刑，時年52歲。

勝田清孝以其變態、懸疑的犯罪經歷，被列為「日本戰後3大連續殺人魔」之一，但與另外2名殺人魔小平義雄（殺7女）、大久保清（殺8女）相比，勝田的手段雖不及2人殘暴，但殺人數量卻是遠遠高出許多。

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關鍵字：日本,勝田清孝,殺人魔

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