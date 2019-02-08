何時能抵抗中俄高超音速武器？五角大廈：2020年代中期

▲俄羅斯最新研製「匕首」高超音速導彈，掛載在米格-31BM戰鬥機機腹新的掛架上。（圖／翻攝自觀察者網）

記者朱世凱／綜合報導

美國政府責任署（GAO）近日發出一份報告表示，中國與俄羅斯目前正追求發展更先進的高超音速武器，希望以更快速、射程更遠且機動性更良好的導彈對抗現代大多數反導系統，也藉此提升他們的遠程常規打擊及核戰略力量，「但美軍對於中俄兩國的新式武器卻沒有任何對策或有效防禦措施」。

綜合外媒報導，五角大廈官員曾表示，美軍目前還沒有十分的把握抵抗中俄的高超音速武器。國防部副部長格里芬（Michael Griffin）則說，「軍方距離擁有防禦超音速武器的能力還需要多久，我想大概還需要幾年，不是幾個月，但也不會到幾十年，2020年代中期肯定就能具備該能力。」

另一外美國防部副部長沙納漢（Patrick Shanahan）也表示，「格里芬的預測是對的，國防部正在計劃和制訂一項與防禦超音速武器相關的研發項目，並且為這個項目討論明確進程，以便讓承包商安排研發工作。」

▼中國DF-ZF（過去稱為WU-14）高超音速滑翔飛行器推測圖。（圖／翻攝自維基百科）

格里芬也曾說，過去10年，中國一直在研發超音速巡航導彈，美國雖然已經完成了所有超音速武器的初步研究，卻無法將這些研究項目「武器化」，導致軍方的研發進程與中俄相比有些落後。「既然中國與俄羅斯已經將超音速技術武器化，美國必須做出回應，我們很快就會趕上並超越他們。」

俄羅斯總統普丁2017年3月表示，所有擁有高科技研發水準的國家都在積極研發超音速武器，而俄軍已經擁有這款設備。美國太平洋司令部前司令哈里斯（Harry Harris）則表示，北京可能也已經擁有可用於實戰的高超音速武器。外界還分析，中國開發導彈的技術和美俄不同，若要攔截抵禦的話，恐怕要在反導系統上多加研究精進。