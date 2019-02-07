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年菜異國風！王世堅過年不罵柯P　樂陪女兒看電影

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記者蔣婕妤／台北報導

過年議員在幹嘛？台北市議員王世堅「柯黑大魔王」印象深植人心，但碰上新年假期，王世堅收起平常嚴肅表情，趁著放假陪著老婆女兒在家享受難得的清閒。王世堅對高雄市長韓國瑜女兒韓冰態度溫柔，他透露是因為看到對方就像看到自己女兒，平常不知道要跟女兒聊什麼只會傻笑，但趁著過年假期也會陪著女兒去看電影。

王世堅表示，作為民意代表工作繁忙，平常早出晚歸、沒時間陪家人，所以過新年就是他珍惜的陪伴家人時光，一定要放下手邊工作，待在家裡陪著老婆及兒女享受假期。

曾經多次和韓冰一起攻佔媒體版面，王世堅日前表示，之所以看到韓冰會一直傻笑，是因為她就像自己女兒，爸爸雖然看到女兒心情很好，但不知道要跟女兒聊什麼，只好「一直傻笑」。

談起與女兒相處的趣事，王世堅笑說，他會利用假期陪女兒去看電影，幾年前跟著女兒一起看阿凡達，但自己實在是太累、忍不住睡著，結果一場電影被女兒叫起床五、六次，最後慘被女兒抱怨很丟臉，現在都不太愛揪爸爸看電影。雖然如此，女兒還是很貼心，王世堅喜歡看海，女兒知道也會陪著爸爸一起去踏青，讓他備感窩心。

至於王世堅家的年夜飯，他自信表示，太太很會煮，從傳統的滷肉、長年菜、蘿蔔糕，再到來自其他國家的特色料理，例如紅酒燉牛肉、羅宋湯等等，都是太太拿手好菜，年菜走「異國風」。

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