舞廳小姐「微整遭毀容」鼻頭血管栓塞　求償380萬卻僅獲83萬

▲舞姊阿芬微整形卻慘遭毀容。（圖／示意圖，無關本案／記者張一中攝）



地方中心／高雄報導

一名舞廳小姐「阿芬」（化名）先前到一家診所花了3000元微整形，怎料卻因此造成鼻頭血栓、組織壞死，讓她氣得怒告動手術的林姓醫師和謝姓診所負責人，總共求償380萬餘元賠償金。對此，高雄地院審酌後認為，賠償金額實在過高，因此只判謝、林應賠償83萬元可上訴。

判決指出，阿芬曾到高雄的一家診所進行微整形，而當時林男在她的鼻頭施打玻尿酸，並向她收取了3000元費用，但詭異的是，當天阿芬的鼻頭就出現血管破裂的情形。對此，林男還表示，這一切都是正常現象及反應，但阿芬到醫院檢查後卻發現，鼻頭竟然已經血管栓塞且壞死。

▲阿芬的鼻頭施打玻尿酸後，反倒造成血管栓塞。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

阿芬表示，在治療期間自己根本無法工作，也不敢面對人群，精神上受到相當巨大的折磨，因此向林、謝2人求償380萬餘元。對此，法官認為，林男已經給阿芬32萬元，且她的傷疤大部分都已經痊癒，同時也審酌她的看診費用等支出，認定380萬餘元的求償金額實在過高，因此判謝、林2人僅須賠償83萬元，可上訴。

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