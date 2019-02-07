網紅明星炒到紅！　十大社群平台最常出現的精品

▲近幾年社群軟體Instagram紅遍全球，許多網紅藝人經常在IG上分享生活和穿搭配件。（圖／品牌粉絲團，下同）

消費中心／綜合報導

近幾年社群軟體Instagram紅遍全球，許多藝人也經常在IG上分享生活和穿搭配件，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，盤點十大因為網紅、藝人不停發照而出現在社群平台的精品品牌，看看都在瘋哪些精品與包包時尚。

第5名：YSL

近幾年走在街上，經常可以看到女生們揹著印有金屬YSL字樣的鏈條皮革小包，YSL經典Y扣包和Muse Two系列包更經常出現在明星照片中。去年異軍突起YSL的單品，大概就是貝克漢出席哈利王子婚禮時配戴的墨鏡，要價405美金，被足球金童的帥臉加持過後，也讓YSL櫃上的墨鏡詢問度大大增加不少。

第4名：CHANEL

許多女生把CHANEL當作「一輩子必入手一款」的夢幻逸品，經典菱格紋包面歷久彌新，尤其經典款2.55那特殊「女士之鎖」的長方形轉釦，深深擄獲著許多小香迷的心。2017年春夏推出的CHANEL Gabrielle Bag流浪包，經過韓流天王G-Dragon、各大頂級巨星的加持，大賣特賣到斷貨，儼然是炙手可熱的時尚年輕寵兒。

第3名：GUCCI

2016年換創意總監後，原本銷量跌到谷底的GUCCI，以新雙G logo再出發，2018年在各錒社群網站上，幾乎能經常看到GUCCI的身影，最紅的包款莫過於女星林依晨在電視劇《老男孩》中使用的GUCCI包，除此之外，最紅的單品莫過於雙G logo的皮帶了！正式休閒穿搭都適合的中性風格，讓男男女女趨之若鶩啊！

第2名：DIOR

Dior最著名的包款就是Lady Dior，又稱「黛妃包」，籐格紋（Cannage）是Lady Dior的特色，方正包形配上D、I、O、R字母金屬掛飾，深受黛安娜王妃的喜愛，也因此原本名叫「CHOUCHOU」的Lady Dior被更名為「Lady Dior黛妃包」，一直到今天Lady Dior依然受到許多女星和網美的喜愛。

冠軍：LV

由星星、鑽石、花朵、品牌名稱縮寫「LV」，交叉排列出深褐及泥黃兩色的LV Monogram，已是一種經典。款式眾多的LV包裡，除了推陳出新的新款外，像是Neverfull、Alma、Speedy、Noe、Keepall等系列，都是LV這個悠久品牌歷久不衰的經典包款，幾乎每個明星網紅人手幾包，在社群平台露臉機率稱霸。

▲DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，盤點網紅、藝人不停發照而出現在社群平台的精品品牌。（圖／網路溫度計）