　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲合體「邊緣大師」how how　猜中題目振臂自誇很聰明

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲與how fun如何爽錄製過年特別節目。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲與how fun如何爽錄製過年特別節目。（圖／how fun 如何爽提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲過年期間特別與多位網紅合作錄製了過年特別節目，用不一樣的方式陪民眾過年。在與「「HowFun如何爽」合體的影片中，柯文哲接受「台北市腦力大亂鬥」，第一題「台北市劃分成幾個行政區」how how還沒念出題目柯就忍不住搶答，讓一旁的how how傻眼；隨後在討論南港站代號時，how how更是「邊緣大師」功力發威，直接被一旁的柯文哲與「學姊」黃瀞瑩忽略。

第二題問到台北市的市徽是由哪幾個顏色組成時，雖然三人全都答對，但熱愛挑戰考試的柯文哲仍玩得相當投入，答對時還揮手高聲歡呼；第三題問到泰國、宏都拉斯、墨西哥、大韓民國4個城市哪個沒有和台北市締結姊妹市時，柯文哲想了想說「泰國」，連自己都不敢相信猜對，接著強調自己是靠直覺答對的，稱自己很會猜題。

▲▼柯文哲與how fun如何爽錄製過年特別節目。（圖／記者陳家祥攝）

隨後第三題為台北捷運南港站的車站代碼為何，柯文哲想了想選了「B」，接著開始跟答錯的黃瀞瑩解釋為什麼要猜「BL22」，表示捷運代碼的第一個英文子母是顏色，而南港站是藍線「Blue」；此外，南港站後面還有一個南港展覽館站，因此不會是「BL01」，笑稱忍不住要稱讚自己很聰明。

但在柯文哲解題的過程中，how how都被忽略，只見柯文哲與黃瀞瑩兩人聊得開心，how how在一旁自言自語，完全無法插入柯黃兩人的話題中。

▲▼柯文哲與how fun如何爽錄製過年特別節目。（圖／記者陳家祥攝）

而第五題則是問到，柯文哲母校有人稱「竹中三哲」的傳奇人物是哪三人，雖然此題被當作梗留到完整節目在播出，但新竹中學搶先在臉書上破梗，三哲分別是台北市政府的柯文哲，橫跨醫界與政治界，悉心為百姓造福更多福祉，其價值觀堪為大家的典範；中研院的李遠哲，諾貝爾化學獎得主，在科學領域揭開嶄新的一頁，其持之以恆的毅力值得我們學習；回收場的阿哲，殷勤地為學校做垃圾分類，不僅讓學校免於許多罰款，更對大自然的保護做出無比的貢獻。

ET快訊
陪妻子回娘家…一開岳母冰箱「黑臭噴炸」爆出綠汁
還來！陸客帶0.22kg肉乾抵台中　拒繳20萬立即遣返
雞排妹全裸床照曝光！後趴超邪惡　網狂側頭看縫隙
李千那曾被醫生宣告不治　脾臟血管破裂「留15cm疤」

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,網紅

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

詹為元參選2020立委：政治不該是掌握話語權的「幹話王們」操弄

柯文哲合體「邊緣大師」how how　猜中題目振臂自誇很聰明

韓國瑜全家峇里島度假ing　鄭世維春節合體無望

馬英九回馬家庄祭祖　客語拜年被鄉親笑：你說國語好不好？

南鯤鯓代天府國運籤難產　侯友宜：凝聚力量認真打拚

菊市府前處長轟韓國瑜「放下城市」　潘恆旭：說三道四五六七八　

潛水30年　陳其邁指台灣最佳潛水地點在綠島、蘭嶼

韓國瑜舉家峇厘島度假挨批　李四川：請多體恤、市長需要休息

影／王世堅酸「惡靈惡靈放過2020」　柯文哲： 假的！阿彌陀佛

守護台灣豬！立委年菜大PK　林昶佐拿菜刀超嬌羞

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香　「剩一步摔倒」趴地讓給六連霸主！

新竹氣爆人孔蓋炸裂畫面曝光　2X2公尺坑洞...1騎士摔飛

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽：沒水準

淡水天元宮三色櫻滿開　春節最美賞櫻地！粉色天空超夢幻

詹為元參選2020立委：政治不該是掌握話語權的「幹話王們」操弄

柯文哲合體「邊緣大師」how how　猜中題目振臂自誇很聰明

韓國瑜全家峇里島度假ing　鄭世維春節合體無望

馬英九回馬家庄祭祖　客語拜年被鄉親笑：你說國語好不好？

南鯤鯓代天府國運籤難產　侯友宜：凝聚力量認真打拚

菊市府前處長轟韓國瑜「放下城市」　潘恆旭：說三道四五六七八　

潛水30年　陳其邁指台灣最佳潛水地點在綠島、蘭嶼

韓國瑜舉家峇厘島度假挨批　李四川：請多體恤、市長需要休息

影／王世堅酸「惡靈惡靈放過2020」　柯文哲： 假的！阿彌陀佛

守護台灣豬！立委年菜大PK　林昶佐拿菜刀超嬌羞

衛斯布魯克連7場大三元　離NBA紀錄只差2場

華航勞資爭議　林佳龍找「交通部最佳工具人」協商　

瘖啞阿伯想回家卻「開不了口」　三重警比手畫腳共解謎

別再甩車門啦！車主最討厭乘客上車行為TOP5

花博后里園區墜馬意外　女子摔落馬背受傷送醫

看嘸說明書？　聖上「直鑽床底」問號臉歪頭：這東東好難睡

詹為元參選2020立委：政治不該是掌握話語權的「幹話王們」操弄

柯文哲合體「邊緣大師」how how　猜中題目振臂自誇很聰明

豬年生肖吉凶／屬龍紫微星照、屬虎天德星庇佑

建構虛擬世界　「界．在線｜獸之初」國美館展出

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

政治熱門新聞

公視小編狠酸韓國瑜！陳信聰苦勸..

紅包厚度決定敬重程度　蘇揆挨轟

細數柯文哲事蹟　當選貼文破50..

影／蔣經國保命地下通道曝光！

朱立倫「狂推」私藏景點在這！現..

韓國瑜逆轉當選　鄉民重解國運籤..

翻出韓國瑜20年前政見　網讚：..

韓國瑜過年出國！公視小編狂酸網..

韓國瑜出國過年　王浩宇：有啥好..

網紅轉政　呱吉真的督到柯文哲

柯P當選去還願　嬤預言：小英當..

春聯人氣王　最猛的還是馬英九

南北市長夫人　「衣Q比一比」

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人..

更多熱門

相關新聞

王世堅酸「惡靈」　柯P6字神回

台北市議員王世堅與市長柯文哲隔空交火！王世堅將柯比喻為「惡靈」，要他「惡靈惡靈放過2020」，並批評柯文哲把「阿彌陀佛」當作武器修理柯黑，不願面對市政監督。對此，柯文哲6日幽默回「 假的，阿彌陀佛。」

柯、韓民間型從政者崛起　學者認為此人很尷尬

嗆谷關空氣浪費錢！柯P上「眼球春晚」哀號：今天來的是郭子乾

「聽說每3人有一個笑起來像豬...」 柯文哲耍冷：豬你新年快樂

過年陪女兒當貓奴　王世堅心驚驚：不敢當Youtuber怕沒人看

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

被醫生宣告不治，醒來勇敢做夢－李千那

女詭病纏身淚崩　求醫10年找到病因

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

館長反擊艾瑪：照你話講你告我？

港媳來台過年焦慮崩潰！老公霸氣挺「這不是老婆應該做」

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

網紅生吞手掌大毒蜘蛛！一入口真的出意外「狂吐血水」

周揚青號召捐款…網酸：那妳呢　羅志祥1句話霸氣護愛

沒安全感體質！曖昧男傳「好友關係」暖翻

湊出來的救護車　網友全被逼出淚

更多

最夯影音

更多

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面