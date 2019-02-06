柯文哲合體「邊緣大師」how how　猜中題目振臂自誇很聰明

▲柯文哲與how fun如何爽錄製過年特別節目。（圖／how fun 如何爽提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲過年期間特別與多位網紅合作錄製了過年特別節目，用不一樣的方式陪民眾過年。在與「「HowFun如何爽」合體的影片中，柯文哲接受「台北市腦力大亂鬥」，第一題「台北市劃分成幾個行政區」how how還沒念出題目柯就忍不住搶答，讓一旁的how how傻眼；隨後在討論南港站代號時，how how更是「邊緣大師」功力發威，直接被一旁的柯文哲與「學姊」黃瀞瑩忽略。

第二題問到台北市的市徽是由哪幾個顏色組成時，雖然三人全都答對，但熱愛挑戰考試的柯文哲仍玩得相當投入，答對時還揮手高聲歡呼；第三題問到泰國、宏都拉斯、墨西哥、大韓民國4個城市哪個沒有和台北市締結姊妹市時，柯文哲想了想說「泰國」，連自己都不敢相信猜對，接著強調自己是靠直覺答對的，稱自己很會猜題。

隨後第三題為台北捷運南港站的車站代碼為何，柯文哲想了想選了「B」，接著開始跟答錯的黃瀞瑩解釋為什麼要猜「BL22」，表示捷運代碼的第一個英文子母是顏色，而南港站是藍線「Blue」；此外，南港站後面還有一個南港展覽館站，因此不會是「BL01」，笑稱忍不住要稱讚自己很聰明。

但在柯文哲解題的過程中，how how都被忽略，只見柯文哲與黃瀞瑩兩人聊得開心，how how在一旁自言自語，完全無法插入柯黃兩人的話題中。

而第五題則是問到，柯文哲母校有人稱「竹中三哲」的傳奇人物是哪三人，雖然此題被當作梗留到完整節目在播出，但新竹中學搶先在臉書上破梗，三哲分別是台北市政府的柯文哲，橫跨醫界與政治界，悉心為百姓造福更多福祉，其價值觀堪為大家的典範；中研院的李遠哲，諾貝爾化學獎得主，在科學領域揭開嶄新的一頁，其持之以恆的毅力值得我們學習；回收場的阿哲，殷勤地為學校做垃圾分類，不僅讓學校免於許多罰款，更對大自然的保護做出無比的貢獻。