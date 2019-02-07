水喝越多越好嗎？　你該知道的10項健康迷思！

▲你該知道的10項健康迷思。（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

生活中心／綜合報導

身在一個處處標榜健康的時代，每個人都有自己的一套健康法則，但是日常生活中存在許多健康迷思，例如只靠運動就能長出六塊肌、喝越多的水越好、只有性交才會得性病、麩質對身體不好等。你知道這些迷思都是錯的嗎？以下為你們整理出10件不要搞錯的事。

NO.1 只要運動就能長出六塊肌

南投醫院營養師黃淑敏表示，「想長出六塊肌，運動後光靠高蛋白、不攝取醣類，反而會讓運動效果事倍功半」。另外，物理治療師馬庫斯（Jasmine Marcus）指出，「每個人都已經有腹肌了，只是隱藏在脂肪下面，重點是要透過飲食與運動結合來減肥，然後耐心地等候。因為這很難速成」。

NO.2 水喝越多越好

一般認為多喝水有益健康，其實並不是越多越好，根據國外新聞網站「TOI」指出，補充過多水分會影響身體電解質濃度，當血液中的鈉濃度過低，會引發人低鈉血症，並可能引發嘔吐、噁心、癲癇，甚至死亡。最簡單知道自己水喝夠了沒就是相信自己的身體，紐約市皮膚科醫生舒茲建議，「你應該渴了就喝，而不是去達成絕對數字」。

NO.3 只有性行為才會得性病

很多人以為只要帶個保險套就能完美防範性病，那就錯了！羅文大學助理教授考德（Jennifer Caudle）表示，保險套確實有其必要，但不管是口交還是只是肌膚相親，只要其中一方有開放性傷口，就可能傳染。傳染性病的方式還有很多種，除了性行為以外，還有接觸傳染、血液和垂直傳染等。

NO.4 麩質對身體不好

波士頓醫學中心、波士頓大學醫學院教授艾波維恩（Caroline Apovian）說無麩質飲食最近很常見，很多人相信麩質對健康不好，會導致體重增加，但如果你沒有麩質不耐症或過敏問題，從飲食中刪除麩質對健康並沒有好處。

NO.5 「排毒」只靠果汁與飲食

現代人養生意識抬頭，會喝果汁排毒，或是服用一些排毒飲品但卻有很多專家不建議以這種方式改善身體，因為這些沒有科學證實這些飲食計畫，能將有害物質從體內清除。艾波維恩說，只要你有健康的肝和腎，身體就能正常排毒，另外那些流行的排毒飲食可能會傷害你。

NO.6 有些事情太羞恥，不敢跟醫生講

就算你排出的氣體特別臭、得了性病、排泄不順、精神有問題，都應該和醫生說，否則只會讓診斷和治療變得更困難。

NO.7 瘦子吃什麼都可以



醫學博士小威利克斯（Robert D Willix Jr.）表示，「現在很多研究指出，癌症的生成可能與食物有關，特別是糖份高的」，就算你很瘦，狂吃含糖甜點或垃圾食物也會有害。

NO.8 減肥就要狂做有氧運動

其實有氧運動主要是用來訓練心肺功能的運動，所以如果想要減脂的話就不能只依賴有氧運動。《count.food計算卡路里》就告訴大家，其實還有很多對減脂更有幫助的運動，而且效果還比有氧運動好很多，像是做HIIT（高強度間歇運動）或是重訓等，都是可以減少肌肉流失並且增加基礎代謝的運動。

NO.9 醫學X光會致癌

雖然照射過量X光的確可能導致細胞病變甚至引發癌症，但X光之所以危險在於它屬於能量較高的「不帶電游離輻射」。林口長庚醫院陳煥武醫師說，輻射劑量會因為使用的目的不同而有不同的劑量，檢查的劑量相當低，而治療的劑量就會偏高，所以若以單純照射X光來做身體檢查的話，仍是相當安全的。

NO.10 查網路就可以診斷自己的病情

現在網路那麼發達又方便，敲敲鍵盤就能查到許多你不知道的事，相信大家表面上都懂，但有時候還是喜歡去找谷歌醫生診斷。身體若真的不舒服，還是花點小錢去看看醫生比較實在。