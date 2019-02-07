美首公布B-2投下「炸彈之祖」影片　地面變豆腐爆巨火球

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美國空軍罕見公布一段B-2「幽靈」(Spirit)隱形轟炸機投放「巨型鑽地彈」(MOP)的影片，落地瞬間地面像豆腐一樣隆起，隨後爆出巨大火團，精準炸毀目標物。巨型鑽地彈代號為GBU-57，能穿透61米混凝土再引爆炸彈，約能摧毀將近地下30層的設施，威力十分驚人，有「炸彈之祖」之稱。

▲B-2幽靈戰略轟炸機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

根據美國《航空家》(The Aviationist)網站分析，美國空軍393轟炸機中隊公布一段B-2隱形轟炸機影片，首先出現特有旋轉背部接口進行空對空加油，下一個畫面隨即完成加油，隱藏飛臂連接與攝油量等重要機密；接著整片機翼產生凝結雲，再來連續投下兩枚GBU-57巨型鑽地彈，成功炸毀目標物。

GBU-57有GPS導引，重達3萬磅（約14噸），長約6米，直徑約80公分，可裝入超過2.4噸的爆裂物，爆炸威力超過BLU-109鑽地彈10倍。它在爆炸前，能鑽地達200英尺（約60米）深，摧毀堅固的地下碉堡或其他設施。

▲GBU-43炸彈則被稱為「炸彈之母」。（圖／路透社）

GBU-57由五角大廈2004年開始研發，專門規劃用來破壞北韓的地下設施，因預估其威力可能超過俄羅斯的「炸彈之父」三倍以上，因此媒體稱其為「炸彈之祖」，性能也超越目前最強大的「碉堡剋星」(GBU-28)十倍以上。

▲B-2從懷特曼空軍基地起飛。（圖／翻攝自美國空軍官網）

美國空軍393轟炸機中隊隸屬於位在密蘇里州懷特曼空軍基地(Whiteman Air Force Base)509轟炸機聯隊，根據美國《野獸日報》報導，「想知道美國是否以及何時想要打擊北韓，只需關注密蘇里州，以及搭載巨型鑽地炸彈的隱形轟炸機」。

▲川金會2018年6月12日舉行，並發表聯合聲明。（圖／路透社）

美國總統川普去年6月與北韓領導人金正恩在新加坡首度碰面，朝鮮半島局勢趨緩，雖然年底又爆出北韓擴建長程飛彈基地的消息，但今年初也醞釀將有第二次「川金會」，有望能夠舒緩緊張局勢，期望這種可怕的武器，不會真的使用在戰場上。