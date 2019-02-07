　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美首公布B-2投下「炸彈之祖」影片　地面變豆腐爆巨火球

請按讚支持ETtoday新聞雲

國際中心／綜合報導

美國空軍罕見公布一段B-2「幽靈」(Spirit)隱形轟炸機投放「巨型鑽地彈」(MOP)的影片，落地瞬間地面像豆腐一樣隆起，隨後爆出巨大火團，精準炸毀目標物。巨型鑽地彈代號為GBU-57，能穿透61米混凝土再引爆炸彈，約能摧毀將近地下30層的設施，威力十分驚人，有「炸彈之祖」之稱。

▲▼B-2幽靈戰略轟炸機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲B-2幽靈戰略轟炸機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

根據美國《航空家》(The Aviationist)網站分析，美國空軍393轟炸機中隊公布一段B-2隱形轟炸機影片，首先出現特有旋轉背部接口進行空對空加油，下一個畫面隨即完成加油，隱藏飛臂連接與攝油量等重要機密；接著整片機翼產生凝結雲，再來連續投下兩枚GBU-57巨型鑽地彈，成功炸毀目標物。

GBU-57有GPS導引，重達3萬磅（約14噸），長約6米，直徑約80公分，可裝入超過2.4噸的爆裂物，爆炸威力超過BLU-109鑽地彈10倍。它在爆炸前，能鑽地達200英尺（約60米）深，摧毀堅固的地下碉堡或其他設施。

美國在2003年試爆GBU-43炸彈,炸彈之母。（圖／路透社）

▲GBU-43炸彈則被稱為「炸彈之母」。（圖／路透社）

GBU-57由五角大廈2004年開始研發，專門規劃用來破壞北韓的地下設施，因預估其威力可能超過俄羅斯的「炸彈之父」三倍以上，因此媒體稱其為「炸彈之祖」，性能也超越目前最強大的「碉堡剋星」(GBU-28)十倍以上。

▲B-2幽靈戰略轟炸機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲B-2從懷特曼空軍基地起飛。（圖／翻攝自美國空軍官網）

美國空軍393轟炸機中隊隸屬於位在密蘇里州懷特曼空軍基地(Whiteman Air Force Base)509轟炸機聯隊，根據美國《野獸日報》報導，「想知道美國是否以及何時想要打擊北韓，只需關注密蘇里州，以及搭載巨型鑽地炸彈的隱形轟炸機」。

▲川金會／北韓領導人金正恩與美國總統川普。（圖／路透社）

▲川金會2018年6月12日舉行，並發表聯合聲明。（圖／路透社）

美國總統川普去年6月與北韓領導人金正恩在新加坡首度碰面，朝鮮半島局勢趨緩，雖然年底又爆出北韓擴建長程飛彈基地的消息，但今年初也醞釀將有第二次「川金會」，有望能夠舒緩緊張局勢，期望這種可怕的武器，不會真的使用在戰場上。

ET快訊
親戚來家拜年…一看是戲劇男神！簽名合照全答應被包圍
華航協商瀕臨破局！機師工會：隨時準備發動罷工
爸媽逼討2.4萬紅包！女兒拒給遭羞辱「嫁出去就是外人」

關鍵字：炸彈之祖,GBU-57,B-2,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

川普另一張超級「大牌」 GBU-57威力遠勝「炸彈之母」

俄國「炸彈之父」=44噸TNT　比美國炸彈之母威力強4倍！

史上擁有「最致命軍隊」的6個政權　蒙古帝國與美軍並列

發電機電熱料理快速　海陸炊膳車包辦蒸煎炸烤

美首公布B-2投下「炸彈之祖」影片　地面變豆腐爆巨火球

蘇聯解體後首設計　俄最新護衛艦2號艦下水試航

才退出《中程飛彈條約》　美軍試射「義勇兵三型」洲際彈道飛彈

海陸展示野戰炊膳車　1小時完成250人份簡餐

船面朝下也能自己翻回來　永不沉沒的小艇「雷霆之子」

輕型護衛艦硬是命名驅逐艦？伊朗「薩漢德號」下水服役

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

寶特瓶打奶泡、速開塑膠袋　必學！2個神奇生活小妙招

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

海邊找比基尼妹子變魔術　網歪樓：只有我沒看到魔術嗎？

史上擁有「最致命軍隊」的6個政權　蒙古帝國與美軍並列

發電機電熱料理快速　海陸炊膳車包辦蒸煎炸烤

美首公布B-2投下「炸彈之祖」影片　地面變豆腐爆巨火球

蘇聯解體後首設計　俄最新護衛艦2號艦下水試航

才退出《中程飛彈條約》　美軍試射「義勇兵三型」洲際彈道飛彈

海陸展示野戰炊膳車　1小時完成250人份簡餐

船面朝下也能自己翻回來　永不沉沒的小艇「雷霆之子」

輕型護衛艦硬是命名驅逐艦？伊朗「薩漢德號」下水服役

殲10試飛員首飛前都想啥？　雷強自曝：當時想著回不來了

戰略飛彈潛艦問世前　美曾計畫開發「潛水航母」AN-1

酸韓國瑜自費出國太遜　《公民1495行動聯盟》一張圖打臉花媽

正妹逛街慘遭沖天炮炸穿耳膜　屁孩秒承認！父母辯：兇手是別人

史上擁有「最致命軍隊」的6個政權　蒙古帝國與美軍並列

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家人爽炸

「拜託拜託！」北海道熊熊揮手超Q萌：快給我吃的～

9旬翁「記憶力超強」　背出地址助警送返家

發電機電熱料理快速　海陸炊膳車包辦蒸煎炸烤

慘！受託管理亡姊遺產保障2外甥　妹分文未取卻挨告判刑3月

網Po分手理由「遠距離還想要自己空間」　回應：荒謬又可笑　

蔥油餅老闆暖助弱勢5年！　加碼「愛心早餐」：餓了就來吃

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

軍武熱門新聞

美國曾計畫開發「潛水航母」AN..

殲10試飛前想啥？雷強自曝心境

匈牙利將購買最新豹2A7主戰坦..

伊朗新型驅逐艦薩漢德號服役

英南海建基地　趙俊杰：沒影響力

英國增購17架F-35戰鬥機

俄升級「口徑-M」　射程450..

美軍導彈巡洋艦　外海撞上貨船

日防衛省宣布取消出雲號停靠釜山

陸泡麵征服俄國　空軍秒訂5千箱

美軍「無畏」直升機預計2019..

永不沉沒的小艇　「雷霆之子」

野戰炊膳車1小時完成250人份..

伊朗將軍清槍途中轟自己腦袋身亡

更多熱門

相關新聞

美軍試射「義勇兵三型」飛彈

美軍於當地時間5日晚間11點01分（台灣時間6日下午3點01分），從加州試射一枚義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈。美國總統川普與俄羅斯總統普丁先後宣布退出《中程飛彈條約》（INF Treaty）後，國際社會就擔憂，核飛彈軍備競賽會重演。

美軍導彈巡洋艦　外海撞上貨船

日防衛省宣布取消出雲號停靠釜山

南韓首架空中加油機正式服役

中船曝光直線電機暗示003型用電彈

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

刮刮樂血淚超真實勸世文　網：醒了

捕獲重機女騎士！短裙快被吹翻網暴動

5寶媽粉子宮滑出體外！夫塞回再生2胎

女奧客賞一巴掌　超商店員錯愕摀臉

名古屋孕婦遭剖腹取嬰　31年懸案未解

母夢兒道別　原來獨子已經死在隔壁房內

8顆肉包5個人吃！1.8萬人飆淚：他們一直都在

走春廟裡拍靈異照！網驚：快去大廟祭改

庾澄慶首曬全家福！網驚：一個模子刻出來

追這3對情侶檔YouTuber被閃都甘願

記者現場連線報新聞！身後有女神

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

收到同學mail：先睡了　一看時間…「他正在火化」

9年皮卡160萬公里保養117次0維修

被醫生宣告不治，醒來勇敢做夢－李千那

更多

最夯影音

更多

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面