創立民國10年！豬肉大骨煉湯　彰化「貓鼠麵」塞滿80斤蛤仔超犯規

圖文／鏡週刊

來彰化吃湯麵，你會發現許多店家的湯頭，都帶著一股「蛤」味，一問之下，原來資深麵店都會用蛤仔跟大骨熬湯底，而這作法的源頭，來自百年老店「貓鼠麵」。

店名乍聽以為是賣什麼恐怖料理，但招牌「貓鼠三寶麵」既沒用貓肉，也無鼠肉，純粹是因為第一代老闆陳木榮，做事靈敏、動作俐落，朋友皆以老鼠仔暱稱，而老鼠和貓鼠的閩南語同音，因此成了招牌名。

他賣的麵之所以聲名遠播，是因爲做工很繁雜，豬肉剁碎後要先油炸，再與大骨一起煉湯，最後放入蛤仔、蔥和蒜提鮮，在物資貧乏的日治時代，可是上流社會人士才吃得起的奢華美味，而這鹹甘又帶著蛤仔清鮮的湯頭，漸漸成為風潮。

時至今日，蛤仔不再只是提味用的小咖，而是浮上檯面的主角，像是「阿添蛤仔麵」，就以60斤大骨配上80斤蛤仔熬高湯，再把蛤肉挑起，豪邁地鋪在「蛤仔麵」上，一口蛤仔一口湯，鮮美極了！老闆娘黃芝榕建議，一定要配「雞捲」，才是在地行家吃法。

熬湯大骨也沒浪費，剝下骨邊肉，可以煮成「骨仔肉麵」，肉質柔嫩、帶著骨頭香氣，配上蛤仔湯頭，有種海陸雙享受的滿足感。

貓鼠麵 地址：彰化縣彰化市陳稜路223號

電話：04-726-8376

營業時間：09：00～20：00。除夕公休。

阿添蛤仔麵 地址：彰化縣彰化市民族路455號

電話：04-726-4655

營業時間：10：30～19：30，週四公休。初一到初五公休。



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