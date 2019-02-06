新年花海第一波！過年走春就到河濱公園賞花添好運

▲觀山河濱公園。（圖／水利處提供）

記者陳家祥／台北報導

農曆年節期間除了大啖美食，是否還規劃好走春行程了？台北市政府工務局水利工程處邀請民眾來一趟河濱公園巡禮，大稻埕碼頭、古亭河濱公園、觀山河濱公園等地，是賞花、走春的熱門景點，水利處也特別在大稻埕碼頭、觀山河濱公園麥帥1橋至麥帥2橋間及古亭河濱公園客家文化園區跨堤平台下方等人潮聚集處，以16萬8048盆當季草花，營造高達1400多坪的花海，增添年節喜慶氛圍。

水利處表示，過年採買形成首推年貨集散地大稻埕年貨大街，逛累了還可至不遠處的大稻埕碼頭休息。水利處建議，可以從淡水河5號水門進入，甚至還配合豬年到來，特別在水門右前方綠地設置3隻可愛原木福豬，在熱鬧花叢中迎接遊客到來；此外，碼頭左側則有充滿異國風情的貨櫃市集，在河岸旁愜意地賞花、喝咖啡、看夕陽，好吃、好玩又好逛。

▲▼大稻埕花海。（圖／水利處提供）

而麥帥1橋至麥帥2橋間的花海，則位於基隆河左岸的觀山河濱公園，以過年燃放煙火為主題進行設計，營造面積達668坪左右的花海，選用7萬9560盆顏色對比鮮明的一串紫、黃花瑪格麗特及四季秋海棠，帶狀群植成朵朵閃耀的煙花，有著花開富貴的意涵。花海裡則有以回收自行車輪框改裝的彩色飛輪點綴其中，色彩豐富的輪框將煙火意象具體化，也體現著河濱公園完善的自行車路網。此外，該處花海步行約15分鐘便可抵達松山慈祐宮及饒河夜市，非常適合闔家大小在大年初一來趟開運祈福之旅。

而農曆年後不久便是西洋情人節，水利處在古亭河濱公園客家文化園區跨堤平台下方廣場，規劃了638坪的傳情花海，使用7萬5924盆季節草花拼成傳聲筒及愛心圖騰，替情侶們表露平時說不出口的愛意。水利處表示，除了走進古亭河濱公園近距離欣賞花海外，客家文化園區內跨堤平台更是絕佳觀賞點，此處可以居高臨下俯視整片花海圖騰。

水利處表示，北市河濱公園擁有完善自行車路網及豐富運動設施，而配合年節營造的應景花海現正滿開，自即日起至3月中下旬便是最佳觀賞期，非常歡迎大眾在年菜吃太飽的午後，來趟自行車之旅，欣賞活力四射的花海景緻。

▲▼古亭河濱公園花海。（圖／水利處提供）