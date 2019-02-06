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開口要求同一件事　多說了「因為」竟讓結果成功率大增

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排隊,機場（圖／免費圖庫pakutaso）

▲排隊過程中，如果有人說了動機足夠的理由，你是否願意讓他往前插隊？（圖／免費圖庫pakutaso）

圖、文／大是文化提供

只要你的動機足夠高尚，理由足夠動聽，你就可以說服任何人。

劍橋大學（University of Cambridge）心理學教授薩托．埃爾文，做過一個著名的實驗，實驗的背景是大學生的日常生活。有許多學生在排隊等著使用印表機，這時候，教授要一個人走到隊伍的前面，對大家說：「很抱歉，各位能讓我先列印嗎？我趕時間。」這時候，大約有六成的人允許這個人排到自己前面。而如果這個人說：「很抱歉，能讓我先印嗎？因為我需要列印好幾份文件，這些文件急著要用。」這時候，有九成以上的人都會同意讓這個人先列印。

同一個人、同樣的對象、同樣的資訊內容，為什麼取得的效果不同？細心的朋友們會發現，是資訊排列組合的方式不同，導致了不同的結果。在後一種說法裡，「因為」一詞起的作用尤為重要，正是這個詞讓人們制約反射（按：又稱古典制約，指使個體產生原先非自願行為的作用）答應了他的要求。

想說服別人，祕訣就在「因為」二字

使用「因為」這個關鍵字，可以觸發對方的潛意識反應，使對方相信你那樣做是有原因的，而不是無的放矢。絕大多數人會馬上自動的說「好的」。即使你給出的理由很弱，甚至是沒有意義的，只要你使用了「因為」這個詞語，仍然可以讓對方答應你。如果你想要說服別人，或請求別人的幫助，無疑，這是一個極好的技巧。

事實上，有時候對方根本就沒有聽明白具體的原因。只要聽見「因為」這個詞，他們的潛意識就會立即告訴他們：「噢，有道理！看來一定是事出有因的，我應該答應他。即便不能答應他，我也應該表示同情，盡量給他一些建議或幫助。」

不要小看這樣的小技巧，在說服別人時，使用「因為」，然後告訴對方原因，你會發現，你得到肯定答案的機會將大大增多。對方會忽略你所說的其他資訊，而更加專注於「因為」兩個字，以及「因為」後面的描述。

這就是「因為」的作用，它會讓你的言語變得更有力量，更有效用。為什麼會這樣呢？其根本原因在於人們的心理有一種渴望得到解釋的傾向。

下面是關於該技巧的另一個事例：

有個人開著車，載著朋友到了一個車位擁擠的停車場，等他到達時，那裡已經掛上了「車位已滿」的牌子。穿著黃色外套的停車場工作人員正在揮舞著指揮棒勸人們離開。朋友看到這樣的情況，心情很鬱悶，立即建議他：「找別的地方停車吧。」

但是這個人沒有這樣做，他笑著說：「放心吧，他一定會讓我們進去的。」當時，他不理睬工作人員揮舞著的指揮棒，直接衝進去。然後打開車門，愉快的向工作人員說：「我知道車位已經滿了，你能幫我們找到一個車位嗎？因為要找其他的停車場，實在太困難了，我對於這裡完全不熟悉。」
這個人提出了請求，但他更刻意的強調了「因為」。然後，工作人員什麼也沒說，放他們進去了！

《99%的人輸在不會表達》（圖／大是文化提供）

★本圖、文經大是文化授權，摘自《99%的人輸在不會表達》一書

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關鍵字：說話,表達,防備,因為,書摘,大是文化,出版

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