廢紙變藝術！巧手媽摺出花卉錦鯉　網讚：超有天分

▲ 馬來西亞50歲婦女Laily Abdul Hamid利用女兒作業剩下的廢紙再創作。(圖/推特網友jazieeey授權提供)

國際中心/綜合報導

馬來西亞一名手藝精巧的母親總是能在生活中發現藝術,甚至能把女兒做完作業用剩的廢紙拿來創作,製成一幅幅花卉、錦鯉、溪流美景圖。推特網友jazieeey去年12月分享一系列母親的作品,讓網友紛紛驚呼「妳媽媽真的太有天分了」。

Is my mom talented or what!????? Thats not paint btw. Its made out of papersssss Please do RT so my mom can make a living out of this? pic.twitter.com/t26hxIeB0N