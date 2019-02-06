廢紙變藝術！巧手媽摺出花卉錦鯉　網讚：超有天分

▲ 馬來西亞50歲婦女Laily Abdul Hamid利用女兒作業剩下的廢紙再創作。（圖／推特網友jazieeey授權提供）

國際中心／綜合報導

馬來西亞一名手藝精巧的母親總是能在生活中發現藝術，甚至能把女兒做完作業用剩的廢紙拿來創作，製成一幅幅花卉、錦鯉、溪流美景圖。推特網友jazieeey去年12月分享一系列母親的作品，讓網友紛紛驚呼「妳媽媽真的太有天分了」。

Is my mom talented or what!????? Thats not paint btw. Its made out of papersssss Please do RT so my mom can make a living out of this? pic.twitter.com/t26hxIeB0N — Jessika (@jazieeey) 2018年12月18日

當地媒體SAYS報導，這些作品其實都是用紙一張張「摺」出來的，每張紙經過細細摺疊後，互相組合成各種形狀，接著再搭配顏色，變化出不同的作品。事實上，這一幅幅美麗畫作出自現年50歲婦女Laily Abdul Hamid之手。

▲▼ 潔西卡提到，雖然媽媽已年過半百，但她的內心只有25歲，經常在大自然環境中取得創作靈感。（圖／翻攝自IG／lailyhamid.art）

談及這一切的開始，她的21歲女兒潔西卡（Jessika Mustafa）提到，因為學校作業的關係，家中有許多剩下來的紙，但媽媽並不是把所有廢紙拿去回收丟掉，而是開始踏上一條創作的路，迄今已有6年之久。

「我媽幾乎能在所有事情裡頭發現藝術」，潔西卡指出，母親身為家庭主婦，並不是每天都能埋頭創作，每個作品大概都需要花上7到10天的時間，但「她很欣賞中國文化藝術，所以可以看到，某些作品都有相關的元素。」

網友紛紛留言回應，「妳媽媽真的太有天分了，哇」、「那些圖真的好美」、「這有在賣嗎」、「如果我有錢，我一定會買」。

▼ Laily Abdul Hamid的每一個作品，大約需要7到10天時間製作。（圖／翻攝自IG／lailyhamid.art）