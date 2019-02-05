大變身！痘疤男靠化妝變韓系美男　前後對比照驚呆眾人

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「世上沒有醜女人，只有懶女人！」這句話同樣也可以用在男生身上。泰國一位美妝YouTuber，為了要證明這句的真實性，便找來一位普男來示範，如何透過「化妝」改變容貌。在這位美妝師的巧手下，這位普男就蛻變到連媽媽都認不出來的帥哥。

泰國YouTuber「Monkey sis 」找來一位外貌普通的男子來示範化妝的前後差異。這名普男原本有一股宅男的氣息外，稀疏扁遢的髮型也讓他看起來相當不討喜。不過透過化妝師的巧手，這名男子將在幾分鐘後竟「普男大變身」！

▲男子是典型普男長相，有點痘疤的皮膚加上扁遢的頭髮。（圖／翻攝自YouTube）

化妝師首先幫他先用粉底修飾膚色，接著塗上遮瑕膏及修飾黑眼圈，然後將鼻樑打亮拋光，五官瞬間變得光滑立體。隨後化妝師再幫男子化上粗粗的濃眉、黏上雙眼皮，再畫上眼影、擦上唇膏，最後再用髮蠟、定型液補救塌扁的髮型，男子瞬間就變成花美男啦！

▲經過化妝師巧手，男子完全不一樣。（圖／翻攝自YouTube）

許多網友看了前後對比照後大感驚訝，紛紛留言表示「這認真是同一個人嗎」、「越來越不相信自己的眼睛」、「我不敢相信他是同一個男人，化妝後他看起來如此不同」、「這就是為什麼你應該要讓你的男人在第一次約會時游泳」。

