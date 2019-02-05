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持旅遊簽赴泰拍婚紗　新人、攝影師涉「非法打工」被捕

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▲▼三名陸客因為「旅拍」被捕。（圖／翻攝微博《檢察日報》）

▲三名陸客因為「旅拍」被捕。（圖／翻攝微博《檢察日報》）

記者曾俊豪／綜合報導

不少人外出旅遊都會拍照留念，不過，最近三名持旅遊簽證前往泰國清邁的中國遊客卻因此被捕。原來，他們是一對新婚夫婦和攝影師，三人都持「旅遊簽證」入境，卻因為從事「旅拍」的商業行為，而被認定「未申請工作簽證」而觸法，除了面臨罰款，還可能被監禁甚至驅逐出境。

大陸《檢察日報》報導，這三名中國人是在熱門旅遊地清邁被捕，警方指出，三人都持「旅遊簽證」入境，因此沒有在泰國工作的資格。不過，他們從攝影、化妝造型到協作，分工都非常明確，而且拍攝的場景遍佈清邁旅遊景點。

警方認為，三人之間存在明確的分工和商業交易，說明存在商業行為，因此將其逮捕。官方隨後提出兩項控訴，外國人在未獲工作許可的情況下工作；獲得暫時居留權的外國人，在沒有獲得許可的前提下受聘務工或從業。

事實上，這類「帶攝影師出國」的婚攝方式因為成本相對低，相當受到大陸新婚夫婦的喜愛，因此，即使中國領事館駐普吉島辦事處先前已經多次發出警告，提醒赴泰旅遊的中國公民若持旅遊簽證入境，卻為他人拍攝婚紗照牟利實屬於「非法打工」，還是有很多人試圖闖關。

報導提到，先前已有許多陸客因此被捕，重罰後驅逐出境，而且還會被泰國官方列為「黑名單」，五年內不得入境。類似的案件也非僅發生在泰國，中國駐越南、印度等國家的領事館也都發過提醒，嚴禁從事與簽證種類不一致的活動，輕則罰款，重則被拘留或遣返。

▲清邁藍廟。（圖／記者于佳云攝）

▲清邁知名景點藍廟。（圖／記者于佳云攝）

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