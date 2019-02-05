派出所收到來自日本的信　原來是暖警做了這檔事

▲日男子曾經受過台灣警方幫助，事隔1個月後竟然寄感謝信到派出所。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市圓山派出所員警日前收到1名來自日本的信件，上頭署名「圓山派出所長收」，所長好奇打開，沒想到竟是1封感謝函，1名日本人曾經受過派出所協助，在1個月後寄來感謝信，所長這才回憶起曾幫日客找回皮夾，直說這是當警察應盡的責任，但看到跨海而來的感謝信，還是相當開心。

原來一名日籍旅客佐藤先生10月底來台旅遊，投宿於中山區某飯店。10月25日搭乘計程車時，不慎將皮夾遺留在車上，因此前往圓山派出所請求協助。但因當時為凌晨時分無法聯繫司機，派出所員警先將男子帶回飯店休息，直到隔天聯繫上司機並找到皮夾，再將皮夾送還給日男。

為了感謝警方協助，信中除了提及這次是他第一次的海外旅行，經過這次的經驗，對台灣留下美好的印象，下次還要再來台灣旅行，也提到他的故鄉是位於日本宮城縣的石卷市，為311日本大地震的重災區，當時也受到台灣莫大的幫助，對台灣的感恩之情又更加深。

中山分局表示，因轄內有多間飯店、旅館，且位處北市交通匯集要點，是觀光客來台住宿的熱門地區，轄區員警也時常接到觀光客的報案，內容小至問路、大至財物遭竊，如能藉由為民服務的機會，讓旅客感到台灣的美好，不失為拓展國民外交的好方法。