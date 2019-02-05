各種厭世！揭10項「長大後的無奈」　天天加班居榜首

▲讓你幻想破滅的10件事。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／網路溫度計

想著以前還是學生的時候，總是想著能趕快長大、學著自己獨立，但很多人沒想到的是當你進入社會後，常常要面對各方面的壓力，包含主管、經濟、交際應酬的互動等，這些不禁都會讓人感嘆「真不想長大啊」。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出社會後最讓人幻想破滅的10件事。

▲出社會後讓人幻想破滅的無奈。（圖／網路溫度計提供）

NO.1 朝9晚5的工作其實天天加班（網路聲量8970）

念書時想著，畢業後要找個穩定的工作，每天9點上班、6點下班，吃個晚餐能追個劇，時間充裕還能充實自己，報名運動課、語言課或是學學其他東西，首先這得先確保你能「準時下班」。

台灣職場「上班打卡制、下班責任制」想必沒有人沒聽過吧！這就是上班族的心酸啊～

想要有充實的生活，首先也得先確保你有時間，偏偏每天都有忙不完的公事，客戶、主管、同事又愛在你下班前丟一個緊急的事，不處理不行，不斷的壓縮你的生活，是不是很悲催...

▲讓你幻想破滅的10件事。（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

NO.2 做人的眉眉角角（網路聲量3214）

學校 vs. 職場，面對百百種人，誰的心裡想什麼你怎麼能知道，想要超脫世俗，覺得自己做好該做的事、完成交辦的事就好，可是朋友啊，這是個群居的社會，沒有旁人的協助有很多事很難完成，也避不了人和人的接觸，往往一句話可能無心，卻被當成別有用心，跳河洗也洗不清！

NO.3 經驗比學校理論更重要（網路聲量2858）

「我新聞系畢業」、「我財金系畢業」、「我英文系畢業」，同事間面對來自各種領域的人才，卻做同樣的工作，可能學習的新聞倫理用不到、微積分用不到、文法用不到，重新學習新技術和技能，想要熬出頭全憑努力和經驗，越做越上手、越做懂越多，誰管你從哪裡畢業的！

NO.4 「酒精」成了日常必需品（網路聲量2306）

酒精而非酗酒成癮，想必進入職場後的你，聽過不少人在面對難搞客戶、機車主管後，都會大喊「給我來瓶酒」，出社會後交際應酬變多，人和人相處、聊八卦，除了說話的藝術外，助興的酒精也是必需品。不然把自己灌醉，忘記煩心的工作、忘記一切煩惱的雜事，好像也是不錯的辦法（誤）。

NO.5 職場94戰場（網路聲量1771）

簡單一句話寫出真實，「職場就是戰場」，學校生活相對社會來說單純，每天上課、做報告，多少努力多少成績，直到畢業，但出社會後面對的人更複雜，做任何一件事都牽扯眾人，不再是自己想幹嘛就能做，考量多方面，才能處理圓滿，就像將軍帶兵打仗，沒有三兩三的運籌帷幄，哪能上梁山成功打下敵人。

NO.6 存錢沒想像中快（網路聲量1563）

以前當伸手牌，現在可是出手牌，學生時候能夠靠爸靠媽，零用錢、生活費、房租、水電費都一通電話、一句話搞定，啊母溝、可是、BUT出社會後，瞬間像沒了庇護的鳥被踢下山谷，乖乖靠自己展翅生存。

出社會後進入職場後，算算一天三餐、交通費、房租、生活費、卡費全要靠自己來，孝親費、朋友同事應酬、婚喪喜慶花費又怎麼能少，可憐點的還有貸款要背，想想每個月領著薪水，進到戶頭不到幾天又馬上消失，這才真的是世界上最遙遠的距離吧！

NO.7 適婚年齡結婚沒那麼容易（網路聲量1319）

人的一生像是被設定好般的軌道，7歲上小學、10幾歲的屁孩國中生、18歲畢業進入大學生，年齡身分都更進一階，畢業後工作個幾年好像就又要結婚生子，接下來就是穩定的5、60年家庭生活，一個模子一個模子的契合。

可是人生如此順遂可就不是人生了，學生時期沒能遇上對的人，還以為出社會後能有同事、朋友介紹等對象，但誰不是抱著手機面對不認識的人聊天，嘗試交友軟體找到那個愛的人，過去的28歲結婚、30歲當爸媽這種美好的泡泡夢，早已被戳破。

NO.8 不能夜夜瘋狂，獨處很重要（網路聲量1147）

20多歲的青春活力，常常吆喝著夜衝、夜唱、看日出、去海邊，不管多遠都能朋友一揪就走，無憂的校園生活離不開玩樂、離不開朋友。

直到出社會，不能朋友一通電話說走就走、說喝酒就喝酒，想到隔天要上班、還要見客戶，讓人秒打退堂鼓，且社會紛擾如此多，「獨處」的沉澱時間變得十分需要，能夠什麼都不想，花一段時間看看生活、了解自己，暫離這讓人崩潰的世界。

NO.9 不能再隨便翹班、請假（網路聲量920）

當了學生10幾年，別說你沒翹過一堂課，教授不喜歡不去、天氣不好不去、夜衝回家太累不去等等，不想上課理由百百種，只要醒來一個念頭就能決定。

但現實社會、職場可不是青春校園，競爭者從學生躍升到社會人士，你的態度表現決定外人對你的印象，每天醒來想著好不想上班，還是得乖乖撐起身體出門去，甚至連請個病假都戰戰兢兢，深怕工作沒做完、還有什麼要處理，滿腦子公事。

NO.10 下班只想回家躺平（網路聲量567）

一整天忙碌8、9個小時，面對同事的出包、無腦客戶的無理要求、主管的命令，身心都要爆炸了，但也不能拒絕，這一切都是為了生活啊！

過去總會想著，等到出社會有了自己的生活，要努力充實自己，去運動、上課，學習其他東西，但高壓了好幾個小時，一到下班時間根本只想著回家躺平、看點無腦的影片或喜劇，什麼充實生活都在跟你說掰掰～

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