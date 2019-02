拿起「望遠鏡」往嘴裡灌！這女的觀眾席上豪飲　嚇壞觀眾

▲女觀眾拿著「望遠鏡」豪飲。(圖/翻攝自推特/Sophie Bichener)

國際中心/綜合報導

英國切爾滕納姆(Cheltenham)日前舉行一場賽馬比賽,不過攝影機卻意外捕捉到一名奇特女子的身影。該名女子混在人群當中,手上還拿著一個望遠鏡,看起來跟一般觀眾沒什麼不一樣,但是下一秒,她的行為卻讓電視機前的觀眾看傻了眼!原來她手中的「望遠鏡」根本不是拿來看比賽用的,而是一個裝有酒水的容器啊!

根據外媒報導,從外國的電視轉播畫面中可以看到,擁有一頭褐色長髮的女子手上拿著一副雙筒望遠鏡,甚至上面還綁著可以掛在脖子上的繩子,看起來就跟一般在比賽場邊拿來用的望遠鏡沒有讓何差別。

不過下一秒,女子突然大晃了兩下腦袋,眼神迷茫地舉起手上的望遠鏡,往嘴部送去,似乎是在喝什麼一樣!仔細一看,望遠鏡的兩個其中一個目鏡的部分,顏色竟跟另一個不一樣,是白色的,這才發現,原來這副望遠鏡其實是一個容器,而目鏡的部分則是蓋子的部分,只要擰開就能喝東西。

報導中指出,女子應該是為了能夠在場內喝酒,所以才選擇用這種方式將酒「偷渡」進場;女子喝酒的影片一被播出之後,立即遭到大批網友的瘋傳觀看,並引起熱烈討論。不過有網友的反應不一,有人覺得「超尊敬這女的啦!」、「當我們還在2019年的時候,她已經生活在2098年了!」,不過也有人認為「這女的有可能毀了座位席的秩序」、「大家都被嚇壞了,因為現在在入場的時候,手提包跟望遠鏡都要拿出來被檢查!」

Right, where do I get a pair of those from? #Sneaky pic.twitter.com/blp77WzHRE