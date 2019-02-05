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諾曼地「最會演傘兵」…跳傘卡教堂頂先裝死　落跑再回頭反殺

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▲▼美軍82空降師傘兵John Steele，二戰時跳傘卡在教堂頂裝死，事後法國為他建立雕像紀念這段歷史。（組合圖／美軍檔案照／達志影像／美聯社）

▲二戰美軍傘兵史提爾跳傘意外卡在屋頂，先裝死騙過德軍，再帶友軍回來反殺。事後法國為他建立雕像紀念這段歷史。（組合圖／美軍檔案照／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

回顧第二次世界大戰史，美軍第82空降師戰功彪炳，1944年諾曼第空降後更是赫赫有名，但也留下許多軼聞和傳奇。比如在法國最先光復的小鎮聖梅爾埃格利斯（Sainte-Mère-Église），當地教堂尖頂上至今仍掛著一座「傘兵雕像」，紀念的是82空降師「最會裝死傘兵」約翰·史提爾（John Steele）。

1944年6月6日凌晨，隸屬美國陸軍82空降師505團第二營的史提爾，跟著大部隊一起被空投到法國諾曼地上空，準備在盟軍對諾曼地海灘發起登陸行動前，事先破壞、干擾敵軍陣地。

不幸的是，史提爾正好降落在聖梅爾埃格利斯鎮教堂上，被他自己的降落傘卡在教堂屋頂，還被流彈打傷，整個人掛在半空中動彈不得，宛如敵軍的活靶一般。史提爾靈機一動，乾脆裝死，沒想到他演技實在太好，整整騙過德軍兩個小時，直到德軍清理戰場時才被逮到。

當時德軍並未派人嚴加看守俘虜，於是他伺機逃離，與其他傘兵弟兄會合後，再度進攻這座小鎮。最終，史提爾等人成功擊斃11名德軍，並俘虜了另外30人，讓聖梅爾埃格利斯成為法國在D-Day當天最先光復的城鎮。事後，史提爾因為作戰時的英勇表現和戰鬥中負傷，被授予銅星勳章和紫心勳章。

戰爭結束後，史提爾的傳奇事蹟廣為流傳，還被聖梅爾埃格利斯授予榮譽市民身份。小鎮甚至還製作一座傘兵雕像掛在教堂尖頂，重現D-Day當天的情景，而教堂彩繪玻璃描繪的也是傘兵降落在聖母前，成為著名景點。

史提爾出身於伊利諾州梅特羅波利斯（Metropolis），1941年珍珠港事件後，時年29歲的史提爾毅然決然為國從軍，並自願以相對「高齡」的年紀加入傘兵部隊。1943年，完成訓練的史提爾與82空降師一起被派往北非，參與的首次戰鬥就是西西里島戰役，接著又投入入侵義大利本土的拿波里戰鬥。之後，史提爾的部隊回到英國北愛爾蘭休整，準備執行盟軍入侵諾曼地行動。

史提爾在法國作戰時腿部受傷，康復後又投入了後來的市場花園行動等戰鬥，最終在馬賽迎來終戰。史提爾回國後，終其一生持續造訪諾曼地故地，直到他於1969年去世。

▼1944年6月17日，法國諾曼地聖梅爾埃格利斯鎮。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼1944年6月17日的法國諾曼地小鎮聖梅爾埃格利斯（Sainte-Mère-Église）。（圖／達志影像／美聯社）

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