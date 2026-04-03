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老虎伍茲車禍被搜出藥丸！上銬逮捕畫面曝　他驚吐：剛和總統通話

老虎伍茲車禍遭搜出藥丸！「上銬逮捕畫面」曝光　他驚吐：剛和總統通話

▲ 老虎伍茲日前在佛羅里達州發生車禍，並因涉嫌酒駕被捕。（圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

美國高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）日前在佛羅里達州發生車禍，並因涉嫌酒駕被警方逮捕，隨著執勤員警隨身攝影機畫面曝光，引發外界高度關注。畫面中，伍茲在事故後一度對警員表示「我剛剛在和總統通話」，再度掀起討論。

美國媒體《政客》（Politico）報導，根據警方公布的影像，伍茲在事故發生後手持手機，結束通話時說「非常感謝」，隨後警員上前處理。不過通話內容並未被錄下，也無法確認其口中的「總統」是否為美國總統川普（Donald Trump）。值得注意的是，川普的前兒媳凡妮莎目前與伍茲交往，使雙方關係更添話題性。

據了解，事故發生於3月27日，伍茲向警方表示，當時他正在低頭查看手機及調整車內電台，未注意前方路況，導致其駕駛的休旅車追撞卡車尾部，隨後翻覆在佛州木星島一處住宅道路上，所幸整起事故未造成人員傷亡。他在現場描述，「我低頭看手機，然後突然砰的一聲。」

老虎伍茲車禍遭搜出藥丸！「上銬逮捕畫面」曝光　他驚吐：剛和總統通話

 

然而當警方進一步進行清醒測試時，發現伍茲狀態異常。馬丁郡警長辦公室警員當場告知，其正常反應能力疑似受到不明物質影響，依法將他以酒駕嫌疑逮捕。伍茲當下顯得相當驚訝，反問「我要被逮捕嗎？」在得到肯定回覆後配合上銬。

此外，警方在伍茲身上搜出2顆白色藥丸，他表示為止痛藥Norco，含有乙醯胺酚與鴉片類成分氫可酮，警方事後也證實該說法。伍茲強調自己並未飲酒，但坦承當天曾服用數種處方藥物。據悉，呼氣酒測結果未顯示酒精反應，但伍茲拒絕進行尿液檢測。而按照佛羅里達州最新法規，拒絕酒測同樣構成輕罪。

從警車內部影像可見，伍茲在被帶回警局途中出現打呵欠、打嗝及疑似打瞌睡等狀況。警方報告也指出，他在進行平衡測試時多次無法穩定動作，且不斷移動頭部，需警員多次提醒。綜合觀察，警方認定其不具安全駕駛能力。

老虎伍茲車禍遭搜出藥丸！「上銬逮捕畫面」曝光　他驚吐：剛和總統通話

 

伍茲在接受訊問時表示，自己長期受傷病困擾，曾接受7次背部手術及超過20次腿部手術，右腳踝在行走時常出現僵硬與不適，可能影響測試表現。伍茲已於日前對酒駕指控表示不認罪，並透過聲明宣布將無限期暫停公開活動，專注於健康與治療。另一方面，川普事後受訪表示，自己對此感到遺憾，並稱伍茲是「非常親近的朋友」。

作為高爾夫球史上最具代表性人物之一，伍茲自1997年奪得名人賽冠軍以來締造多項紀錄，影響力遍及全球。然而近年來頻繁的傷勢與事故，使其職業生涯屢受挑戰。尤其2021年洛杉磯重大車禍更一度讓他面臨截肢風險。自2024年英國公開賽後，他便未再參與正式賽事，近期原計畫復出，如今再因事件蒙上陰影。

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