伊朗擊落美軍2戰機！　專家：打臉白宮「制空權」大內宣

記者張方瑀／綜合報導

伊朗軍方宣稱，近日成功擊落兩架隸屬美軍的戰機，其中包括一架F-15戰機與一架A-10攻擊機。儘管白宮先前不斷強調已完全掌握伊朗制空權，但隨著戰機殘骸照片曝光，加上仍有一名美軍飛行員生死不明，專家直言，這起事件已徹底改寫了這場戰爭的「宣傳戰」局勢，讓川普政府面臨巨大的輿論壓力。

▲川普先前不斷強調已完全掌握伊朗制空權。（圖／路透）



伊朗官媒秀戰機殘骸 美軍2戰機驚傳遭擊落

伊朗軍方證實在伊朗西南部及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近，分別擊落了兩架美軍戰機。雖然《紐約時報》引述官員說法稱 A-10 攻擊機的飛行員已安全獲救，但另一架 F-15 戰機的狀況則不容樂觀。目前美軍僅救回一名機組員，另一人仍處於失蹤狀態。

伊朗官媒甚至公開了F-15的殘骸照片，畫面中可清晰看見帶有降落傘的彈射座椅，伊朗地方政府更祭出重賞，號召民眾搜捕生還的美軍飛行員。

▲伊朗聲稱擊落F-15。（圖／翻攝自X）



「制空權」神話破滅？ 專家：白宮這下難交代

根據《半島電視台》報導，政策研究學會（IPS）研究員班尼斯（Phyllis Bennis）分析，這起事件對白宮而言是極大的打擊。她指出，白宮近日不斷宣稱美軍已完全控制伊朗領空，如今看來顯然是假消息，「這讓白宮變得非常難以自圓其說，也改變了整場賽局的方程式。」

班尼斯認為，雖然這不一定會立即逆轉軍事上的優劣，但在「宣傳戰」上，美國已經輸了一大截。尤其是對於川普（Donald Trump）最核心的MAGA支持者來說，原本支持戰爭的熱情，可能會隨著美軍戰機被擊落、飛行員下落不明而降溫。

開戰至今美軍已損多架戰機 恐是「這款武器」立功

事實上，自2月28日開戰以來，美軍的損失正不斷累積。除了此次遭擊落的戰機外，先前已在科威特因「友軍誤擊」損失3架 F-15，上個月還有一架加油機在伊拉克墜毀奪走6命。

智庫「新線研究所」資深研究員卡金斯（Myles Caggins）分析，雖然伊朗的大型防空系統在開戰初期就被摧毀或遭網路攻擊癱瘓，但美軍顯然低估了「便攜式防空系統」（MANPADS）的威脅。

這種由單人攜帶、機動性極高的武器，極有可能就是這次擊落F-15的元兇，也讓美軍未來的空襲行動蒙上一層陰影。