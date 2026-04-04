金主愛「戳胸」金正恩！官媒曝父女親密互動　為白頭四代接班鋪路

▲北韓官媒公開金正恩、金主愛父女倆4日前往平壤和盛地區第4階段區域商業設施的畫面。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓官媒近期罕見曝光領導人家庭互動畫面，引發外界高度關注。南韓媒體分析，金正恩與女兒金主愛一同視察平壤新建商業設施時，不僅出現輕鬆互動，甚至有女兒用手指「戳胸口」等親暱舉動。專家認為，這類畫面刻意淡化過往強人形象，轉而塑造「慈父領導人」，同時強化金主愛作為「白頭血統」第四代接班人的政治地位。

根據韓媒《紐西斯通訊社》報導，北韓官媒朝鮮中央通訊社3日公開畫面顯示，金正恩日前偕同金主愛前往平壤和盛地區第4階段商業設施進行視察，逐一檢查各項服務設施的營運準備狀況。此次行程涵蓋多個新設據點，包括寵物用品店、汽車技術服務中心及樂器商店等。

金主愛放飛自我！北韓小公主不拘禮節



其中最引人注目的，是金主愛在公開場合展現出的「不拘禮節」舉動。畫面中，她在與父親交談時，竟伸手輕觸甚至「戳」向金正恩胸口，流露出孩童般的調皮神情。報導指出，在過去北韓高度強調領導人威嚴的宣傳體系下，這類對「最高尊嚴」帶有玩笑意味的肢體接觸，幾乎不可能透過官方媒體對外公開。

不僅如此，在金正恩對幹部進行指示期間，金主愛還被拍到在一旁隨意走動，甚至在設有貓爬架的空間附近徘徊，未全程專注於視察行程。此舉被視為象徵她在北韓體制內享有的特殊地位，顯示其不受一般禮制約束。

金正恩刻意營造「慈父領導人」形象



行程中，父女兩人也多次展現親民形象，包括親自抱起小狗、撫摸貓咪，並在樂器商店聆聽員工演奏吉他、輕鬆交談。相較之下，夫人李雪主則全程與幹部一同跟隨在後，與父女形成明顯距離對比。

專家分析指出，北韓此次刻意公開這類「破格畫面」，背後具有明確政治意圖。一方面，透過展現家庭互動，塑造金正恩從過往強勢獨裁者轉型為「親民且慈愛的父親」，藉此拉近與民眾距離；另一方面，讓金主愛以自然、無拘束的形象頻繁曝光，則是在對內外釋放其地位日益提升的訊號。

白頭血統第四代接班布局

進一步來看，這些安排也被解讀為強化「白頭血統」傳承正當性的策略。透過將金主愛置於公開場合核心位置，並賦予其高度自由與可見度，北韓當局試圖為未來可能的權力交接鋪路，逐步建立第四代接班的正當性與認知基礎。

消息曝光後，也引發網路討論。有網友直言，「在北韓能對領導人做出這樣的舉動，顯示金主愛地位非同一般」；也有人認為，抱著寵物的畫面帶有濃厚宣傳意味，反映北韓形象操作手法正在轉變。不過也有批評聲音指出，在糧食短缺背景下，展示寵物商店等設施，恐淪為「對外展示」的象徵性政策。