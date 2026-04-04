油價飆漲牽動物價！伊朗戰爭「3大衝擊」曝光　美國人荷包大失血

▲美國海軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」已於3月27日進入美軍中央司令部責任區。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美軍、以色列針對伊朗的軍事攻擊仍在持續當中，經濟衝擊卻逐步反映在美國民眾日常開支上，從油價飆升帶動交通與機票成本上揚，到物流費用與房貸利率同步走高，戰事已透過多重管道壓縮一般家庭預算。專家直言，影響範圍從房貸、旅遊到食品價格，對原本就受通膨壓力困擾的美國人而言，無疑是雪上加霜。

根據美媒《CBS News》，隨著中東緊張情勢升溫，全球能源市場動盪，美國汽油價格快速攀升。AAA數據顯示，全美平均油價已升至每加侖4.09美元，較戰前上漲逾1美元，創下2022年8月以來新高。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）直言，一旦運輸成本上升，將會滲透至其他價格，短期內消費者將明顯感受到壓力，甚至出現「價格震撼」。

柴油價格更為劇烈，平均達每加侖5.53美元，遠高於一年前的3.64美元。由於柴油廣泛應用於農業、建築與物流業，成本上升恐進一步推高食品與商品價格。一名在達拉斯兼職送貨的司機坦言，油價高到讓他開始懷疑是否還值得繼續工作。

油價上揚同樣衝擊航空業。航空燃油約占航空公司成本5分之1，業者為轉嫁成本，紛紛調漲票價與附加費。數據顯示，全球平均機票價格已達465美元，年增24%。包括捷藍航空與聯合航空近期也上調行李托運費。調查顯示，近3分之1美國人因燃料成本上升而減少消費與儲蓄，顯示能源價格正侵蝕家庭財務彈性。

▲2026年3月29日，沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地一架美國波音E-3 「哨兵」空中預警機（E-3 Sentry）在伊朗襲擊後受損。（圖／路透）

除交通外，物流成本也同步攀升。隨著油價上漲，配送業者陸續加收燃油附加費，並轉嫁給消費者。美國郵政署宣布，將對多項郵寄服務加徵8%附加費。電商巨頭亞馬遜也計畫從4月中起，向第三方賣家加收3.5%燃油費。聯邦快遞與UPS同樣跟進，意味網購與寄送成本將全面上升。

房市方面，戰爭同樣帶來壓力。美國30年期固定房貸利率已連續5週上升，達到6.46%，創下2025年9月以來新高。專家指出，利率上揚與美國公債殖利率同步走高有關，反映市場對通膨升溫的預期。對首次購屋族而言，在房價已高的情況下，每月還款增加可能成為「臨界點」，甚至讓購屋計畫破局。

此外，聯準會在評估戰爭對經濟影響下，傾向暫緩降息。部分經濟學家認為，在通膨壓力未解前，2026年全年可能都不會降息。專家警告，若消費信心因此轉弱、支出縮減，將不利於就業市場與經濟成長。