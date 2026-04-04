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中國製無人機「在伊朗被擊落」！　殘骸畫面曝光

▲▼中國製無人機「在伊朗被擊落」！。（圖／翻攝自塔斯尼姆通訊社）

▲伊朗聲稱擊落美軍無人機，但專家分析，應該是中國製無人機。（圖／翻攝自塔斯尼姆通訊社）

記者王佩翊／編譯

美伊戰爭局勢日益複雜，現在連波灣國家似乎也捲入其中！伊朗軍方近日在南部色拉子（Shiraz）地區擊落一架無人機，起初德黑蘭宣稱是美軍的「死神」（MQ-9 Reaper），但多位軍事分析師比對殘骸照片後指出，這其實是中國製的「翼龍II」（Wing Loong II）無人機。由於伊朗、美國與以色列軍隊均未配備此機型，而沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國卻是主要使用者，因此引發外界猜測，波灣國家是否已正式加入對伊攻勢。

根據《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）最初報導，伊朗軍方高調宣布在南部領空擊落一架「美軍偵察機」。然而，《德黑蘭時報》隨後引述多名開源情報（OSINT）分析師的說法指出，被擊落的無人機特徵完全符合中國研發的「翼龍II」。

專家葛瑞耶夫斯基（Nicole Grajewski）直言，雖然中國曾提供自殺式無人機給伊朗，但伊朗軍火庫中絕無這款可重複使用的「翼龍」系列，這意味著飛機極可能來自境外敵對勢力。

不僅如此，美國與以色列都未持有「翼龍II」無人機，僅沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國的武器庫有這款無人機，因此也引發討論。

根據《紐約時報》報導，翼龍無人機曾在蘇丹內戰中發揮重要作用，阿拉伯聯合大公國將其部署至蘇丹。如果被伊朗擊落的翼龍無人機真的是屬於沙烏地阿拉伯或阿拉伯聯合大公國，那代表他們對伊朗戰爭的支持力度已加大。

川普羞辱性施壓！沙國、阿聯酋被迫選邊站？

事實上，兩國目前正面臨川普政府的壓力，要求他們支持美軍的進攻行動。川普日前在談論戰事時，竟公開羞辱沙國王儲穆罕默德·賓·薩爾曼（MBS），稱其應該「拍我馬屁」（kissing my ass），藉此要求沙國加大對美軍進攻行動的支持。儘管沙國官方保持沈默，但據傳內部極為憤怒。

分析指出，沙烏地雖然反對戰爭，但近期已擴大授權美軍使用其領空與法赫德國王軍事基地。若這架「翼龍」無人機證實隸屬於沙國或阿聯，將標誌著波灣國家在美伊衝突中的立場已從「被動防禦」轉向「主動進攻」。

阿聯酋態度強硬！欲藉武力奪回荷莫茲海峽

相較於沙烏地的低調，阿拉伯聯合大公國對伊朗的態度更為激進，目前正積極遊說聯合國，希望能獲得授權使用武力，從伊朗手中奪回對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的控制權。

 
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