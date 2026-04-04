美哭了！　NASA公開「阿提米絲2號」首張地球照

▲NASA公開阿提米絲2號任務的最新影像。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）3日公開了「阿提米絲2號」（Artemis II）任務的最新影像。這批照片是由太空人在搭乘「獵戶座」（Orion）太空艙前往月球的途中所拍攝，這也是該任務首度從太空傳回地球的壯麗奇景。

指揮官平板拍下「同一個世界」 極光、黃道光罕見同框

根據CNN報導，這批震撼人心的照片是由任務指揮官魏斯曼（Reid Wiseman）利用隨身的「個人運算裝置」（附帶攝影功能的平板電腦）捕捉到的。

第一張影像被位於休士頓詹森太空中心（Johnson Space Center）的任務管制中心形容為，「無論我們走得多遠，我們依然同屬一個世界，共同注視、期盼並邁向更高遠的目標。」

畫面中，當太陽在地球後方落下時，行星的右上角與左下角清晰可見曼妙的極光，右下角則閃爍著一帶明亮的黃道光（zodiacal light）。

快門捕捉地球「夜間光輝」 絕美暗淡藍點再現

緊接著在幾分鐘後，魏斯曼以較短的快門速度拍攝了另一張照片，強調地球在夜間散發出的神祕光輝。從影像中可以看見，全球各地的城市燈火像碎鑽般灑落在地表，而行星邊緣則鑲著一圈陽光。

另一張從獵戶座太空船窗戶望出去的視角，則被形容為太空人眼中的「暗淡藍點」（pale blue dot），展現出地球在浩瀚宇宙中的孤獨與美麗。

「從南極看到北極」 太空人：沒什麼能讓你做好心理準備

任務專家科赫（Christina Koch）在飛行第二天的媒體連線中感性表示，雖然早就知道會看到什麼，但親眼見證家鄉星球在白天燦爛奪目、夜晚映著月光的模樣，那種屏息的感覺是任何心理準備都換不來的，「這讓我對接下來即將看到的月球景致更加興奮。」

▲阿提米絲2號上的4名太空人進行媒體連線採訪。（圖／路透）



魏斯曼也透露，當任務管制中心調整太空船方向時，他們竟然能一眼望穿整個地球，從南極點看到北極點，「你可以看到非洲、歐洲，如果盯著看，還能看到北極光。那是整趟旅程最壯觀的時刻，我們四個人在那一瞬間都停下了所有動作。」

窗戶太髒求「清潔攻略」 為了看美景連午餐都延後

有趣的是，由於太空人們太過頻繁地黏在窗邊欣賞美景，魏斯曼笑稱獵戶座的窗戶已經被弄髒了，他甚至在任務中詢問管制中心是否有正確的清潔程序。

加拿大太空總署（CSA）的任務專家漢森（Jeremy Hansen）也提到，這群太空人為了拍照，甚至延後了原定在太空中的第一頓集體聚餐，「我們正看著被月光照亮的地球陰影面，簡直是奇蹟！沒人想去吃午餐，因為我們全都黏在窗戶旁停不下來。」