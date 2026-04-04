美軍A-10戰機「遭伊朗導彈擊落」瞬間曝！　炸成火球墜毀荷莫茲

Video footage published by Iranian state-run media which claims to show the targeting of a U.S. Air Force A-10C Thunderbolt ll earlier today over Southern Iran by a surface-to-air missile, with the A-10 later crashing in the Persian Gulf off the coast of Kuwait, while the pilot… pic.twitter.com/0CCwa1Q8iI — OSINTdefender (@sentdefender) April 3, 2026

記者王佩翊／編譯

伊朗革命衛隊3日宣稱再度擊落美軍戰機，同日伊朗國家媒體公布導彈命中美軍A-10C雷霆二式攻擊機的畫面，該機遭擊中後墜入波斯灣科威特外海。美方表示，A-10上僅1名飛行員，成功彈射逃生後已獲救。

伊朗3日聲稱擊落一架美軍F-35隱形戰機，但美國匿名官員反駁，墜毀的實為一架F-15E雙座位戰機，其中一名機員彈射後獲救，另一人仍下落不明。

▲▼美軍A-10被伊朗導彈擊中。（圖／翻攝自X）



根據《紐約時報》引述美國官員的說法，A-10攻擊機的墜毀地點位於荷莫茲海峽附近，機上僅有一名飛行員，目前已確認安全獲救。官員並未透露更多事發細節。

伊朗官方媒體則搶先公布了防空導彈擊中A-10的完整影像，畫面顯示導彈精準命中目標，戰機隨即解體墜落。

報導指出，A-10事件與伊朗宣稱擊落F-15E的時間相近，若消息屬實，意味著美軍在同一天內痛失2架戰機。

面對戰機接連被擊落的質疑，美國總統川普3日接受NBC電話專訪時表態，強調此事不會動搖美伊雙方的談判進程，釋出繼續外交斡旋的訊號。