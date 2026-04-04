伊朗招募「12歲童兵」上戰場！娃娃兵淪肉盾　恐犯戰爭罪

▲伊朗招募12歲以上少年加入革命衛隊的志願兵行列。（圖／伊朗通訊社）



記者王佩翊／編譯

美伊戰爭爆發超過1個月，戰火已將伊朗推向崩潰邊緣。根據《法蘭西24》報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊近日發起大規模招募活動，竟將目標瞄準年僅12歲的孩童，號召他們加入「保衛祖國」的行列。人權組織對此強烈抨擊，指出強徵未滿15歲的兒童入伍已觸犯國際法中的「戰爭罪」。據了解，目前已經有伊朗兒童被安排參加地面作戰任務。

12歲即是「志願戰士」？革命衛隊宣傳海報引發恐慌

德黑蘭副司令拉辛（Rahim Nadali）3月下旬在國營電視台宣布，正式啟動招募「12歲及以上」公民成為志願戰士。根據《伊朗新聞社》報導，這些年輕招募對象不分男女，主要負責情報收集、身份檢查、巡邏，以及分發物資等後勤任務。

然而，國際特赦組織（Amnesty International）掌握的證據顯示，許多童兵早已被派往地面作戰任務，包含最危險的安全檢查哨等軍事目標，且手中握有AK系列步槍，隨時可能捲入交火。

報導指出，隨著美國與以色列的空襲逐漸遍及伊朗全國的數千個設施，伊斯蘭革命衛隊將兒童兵部署在巴斯基民兵設施、安全巡邏隊以及檢查站，使他們面臨嚴重死亡與受傷風險。

11歲男童淪亡魂！父帶兒「頂替兵缺」雙雙慘遭炸死

年僅11歲的男童阿里雷札（Alireza Jafari）3月11日在德黑蘭高速公路的一處檢查站，不幸死於以色列的無人機襲擊。他的母親受訪時悲痛表示，丈夫當晚聲稱因為「人手短缺」，才帶著兒子去檢查站幫忙，想讓兒子為未來的戰事「做好準備」，結果父子倆雙雙命喪火海。

巴斯基民兵組織洗腦誘騙 窮困孩童成首選目標

報導指出，伊朗旗下的準軍事組織「巴斯基」（Basij）在當地社區擁有龐大勢力，多年來在鎮壓抗議運動中發揮關鍵作用，且經常透過教育、宗教活動吸引貧困家庭的青少年。阿里雷札的母親說，當地青少年經常加入巴斯基民兵組織的街頭巡邏活動。

一名德黑蘭居民驚恐地表示，他在首都街頭看到拿著武器執勤的哨兵「連鬍鬚都還沒長齊」。人權組織指出，這些孩童被灌輸「殉教」思想，與兩伊戰爭時期被發放「天堂鑰匙」後送去踩地雷的孩童如出一轍。

國際法權威怒轟戰爭罪！呼籲聯合國即刻介入

挪威人權組織Hengaw強調，根據日內瓦公約，招募或使用15歲以下孩童參與武裝衝突是嚴重的戰爭罪行。國際特赦組織研究總監羅薩斯（Erika Guevara-Rosas）警告，隨著美、以軍隊持續打擊革命衛隊設施，將童兵置於這些場域無異於將他們送死。