中俄聯手擋下！　安理會「荷莫茲護航案」表決卡關

▲具戰略地位的荷莫茲海峽也因衝突大範圍封閉，嚴重衝擊國際供應鏈。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

聯合國安全理事會（UNSC）原定近日針對保護荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）商業航運的決議案進行表決，但在擁有否決權的中國強烈反對授權「動用武力」的情況下，多名外交官於3日透露，該表決時程已確定推遲至下週。

中俄聯手施壓 決議案表決被迫「難產」延後

根據《路透社》報導，這項由巴林提出的決議草案，旨在因應近期動盪的中東局勢，強化對荷莫茲海峽及其周邊海域貨輪的保護。安理會15個理事國原預計在3日開會討論，隨後改至4日，但最新消息指出，會議已確定延期至下週，具體日期仍是未知數。

針對表決無預警卡關，巴林駐聯合國代表團目前尚未給出正式回應。事實上，為了換取中、俄兩國的支持，巴林在美國及其他波斯灣國家的協助下，已多次修改草案內容，刪除了具約束力的強制執行措施，目前的版本在強度上已較最初版本大幅削弱。

中東衝突引爆油價噴發 荷莫茲海峽陷入封鎖

這場外交博弈的背景，源於美、以兩國與伊朗之間的軍事衝突。今年2月底，美國與以色列對伊朗發動空襲，導致中東戰火延燒超過一個月。受此影響，全球油價瘋狂飆升，具戰略地位的荷莫茲海峽也因衝突大範圍封閉，嚴重衝擊國際供應鏈。

巴林外交部長札亞尼（Abdullatif bin Rashid Al Zayani）此前曾向安理會喊話，期待成員國能展現團結立場，並希望表決能順利進行。儘管草案經過四度修改，且授權保護措施暫定為期至少6個月，但顯然仍未達到北京與莫斯科的底線。

中國代表強硬發言：反對將「濫用武力」合法化

中國常駐聯合國代表傅聰在安理會發言時明確指出，北京堅決反對在決議中授權動用武力。他批評，此舉本質上是將「非法濫用武力」的行徑合法化，一旦通過，不僅無法緩解僵局，反而會刺激局勢進一步升級，進而導致不可挽回的嚴重後果。

安理會決議案若要過關，必須獲得至少9票贊成，且包括中、俄、美、英、法在內的5個常任理事國皆未行使否決權。目前中方立場強硬，也讓這項守護全球航運命脈的決議案前景充滿變數。