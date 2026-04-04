荷莫茲海峽解封曙光？日法阿曼船隻突圍　伊朗「選擇性放行」曝光

▲伊朗揚言封鎖荷姆茲海峽。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著伊朗對「友好船隻」開放通行政策逐步落實，荷莫茲海峽出現有限度的航運恢復跡象。自本週四以來，包括阿曼營運油輪、法國貨櫃船及日本天然氣運輸船陸續通過該戰略水道，顯示在美以空襲引發區域衝突升溫後，一度封鎖的能源命脈開始出現鬆動，但整體航運仍未完全恢復正常。

根據《路透社》，伊朗2月底遭美國與以色列空襲後，曾實質封鎖荷莫茲海峽，該水道承載全球20%的石油與液化天然氣（LPG）運輸量，對全球能源市場影響重大。其後伊朗表態，允許「與美國或以色列無關聯」的船隻通行，形成目前選擇性放行的局面。

市場高度關注航運是否回溫，但過去幾週即使有船隻成功通行，也常迅速再度陷入「完全停擺」的狀況。

在實際通行情況方面，法國航運巨頭CMA CGM旗下一艘貨櫃船於3日順利穿越海峽，時間點正逢法國總統馬克宏訪韓。南韓青瓦台表示，唯有外交手段而非軍事行動，才能讓海峽重新開放。該船在進入伊朗水域前，將自動識別系統（AIS）目的地改為「Owner France」，藉此向伊朗表明國籍。

▲法國總統馬克宏與日本首相高市早苗擺出「七龍珠」的龜派氣功姿勢。（圖／路透）

此外，航運數據顯示，多艘船隻在穿越海峽期間關閉AIS訊號，導致追蹤系統一度無法掌握其動向。由阿曼航運管理公司營運的兩艘超大型原油運輸船（VLCC）與一艘液化天然氣船，也於同日離開波斯灣。阿曼在衝突爆發前曾居中斡旋伊朗與美國談判，並批評在談判期間發動空襲。

日本方面，商船三井於3日證實，其共同持有的LNG運輸船「Sohar LNG」已成功通過海峽，成為衝突爆發後首艘與日本相關、也是首艘完成通行的LNG船。不過該公司未向當地透露具體通行時間及是否經過協商。日本國土交通省則指出，截至週4日，仍有約45艘日本相關船隻滯留當地海域。

同時，另一艘由商船三井持有的LPG運輸船「Green Sanvi」，已於4日稍早經由伊朗領海離開波斯灣，並將目的地標示為「India ship India crew」。此外，懸掛巴拿馬旗的超大型氣體運輸船「Danisa」也沿相同路線駛離，目的地為中國。整體而言，儘管部分船隻成功通行，但區域航運仍處高度不確定狀態。

►「送書」成死亡陷阱！韓變態女師刺殺8歲女童 三審定讞下場曝