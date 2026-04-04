伊朗狂炸24小時！　攔截碎片砸進「阿布達比天然氣廠」釀1死多傷

▲位於阿布達比哈布山（Habshan）的天然氣設施。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

阿拉伯聯合大公國（UAE）阿布達比（Abu Dhabi）媒體辦公室4日證實，位於境內的哈布山（Habshan）天然氣設施在防空系統攔截來襲飛行物後，因殘骸碎片墜落引發兩場大火，造成至少1人不幸喪生、多人受傷。目前伊朗與美、以聯軍的衝突正持續升溫，這也是阿聯近期境內最為慘烈的襲擊事件之一。

防空系統攔截 殘骸墜落引發大火

根據《半島電視台》與阿布達比官方簡報，防空系統雖然在3日成功攔截了來襲威脅，但大量掉落的碎片擊中了阿聯規模最大的哈布山天然氣廠；該設施由阿布達比國家石油公司（ADNOC）營運，是全國天然氣收集、處理與分銷的中樞。

殘骸墜落後現場隨即爆發兩場嚴重火災，官方指出設施遭受「重大損害」，目前專業團隊仍在現場進行具體的損失評估。

疏散過程傳噩耗 埃及籍員工喪命

這起意外也造成了令人遺憾的人員傷亡。阿布達比媒體辦公室最初通報有12人受傷，但在後續的調查報告中更新指出，一名埃及籍勞工在現場緊急疏散的過程中不幸喪生。此外，另有4名人士受輕傷，傷者名單包含2名巴基斯坦籍與2名埃及籍人士。

中東戰火延燒 伊朗24小時發射近70枚飛彈、無人機

整起事件與中東局勢全面動盪息息相關。自美國與以色列於2月28日對伊朗發動戰爭後，伊朗頻繁發動飛彈與無人機報復，而阿聯已成為波斯灣地區受創最嚴重的國家之一。

據阿聯官員透露，光是在過去24小時內，伊朗就朝該國發射了至少18枚彈道飛彈、4枚巡弋飛彈以及47架無人機。半島電視台記者直言，「就攻擊強度而言，這可以說是針對阿聯局勢最嚴峻的一天。」