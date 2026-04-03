柬埔寨宣布：陳志「詐騙資產」全部充公歸國庫！

▲柬埔寨宣布，陳志所有涉案資產都將歸國庫所有。（圖／翻攝自Prince Holding）



記者王佩翊／編譯

柬埔寨宣布，太子集團首腦陳志的涉案資產將全部沒收歸於國庫。柬埔寨副總理兼司法部長高樂在4月3日舉行的《反電信網路詐騙法》新聞發布會上公開表明，針對網路詐騙頭目陳志一案，所有與犯罪活動相關的財產，無論是直接用於犯罪的工具、不法獲利，還是透過洗錢管道轉換的資金，皆將依照法律規定予以沒收，全數納入柬埔寨國庫。

陳志案資產追繳正式啟動

根據《柬中時報》報導，高樂在發布會上進一步透露，執法機關已就陳志案啟動正式的資產追繳程序。由於案件牽涉範圍廣泛，相關清查工作目前仍在持續推進。他強調，徹底追繳涉案資產是柬埔寨政府打擊網路詐騙整體行動的關鍵一環，核心目標在於切斷犯罪資金鏈，瓦解幕後的利益網絡。

這場發布會由高樂與國務部長兼國家打擊網路詐騙委員會秘書長蔡西納烈共同主持。

骨幹成員相繼落網

陳志於2026年1月在柬埔寨境內以涉嫌網路詐騙及洗錢罪名遭到逮捕，隨後被移交中國接受司法調查。4月1日，該詐騙集團的核心骨幹、匯旺集團董事長李雄也在柬埔寨落網，並同樣被遣返回國。

太子集團旗下企業規模龐大

根據公開資料，陳志旗下的太子集團控股曾是柬埔寨規模數一數二的企業集團，在當地擁有逾80家企業，業務版圖橫跨房地產、金融、航空及消費服務等多個領域，累計投資金額高達數十億美元。然而隨著案件曝光，集團旗下多個房地產項目已遭波及。

房產項目遭令停售

柬埔寨房地產及抵押貸款業務監管局（NRPC）早在1月12日便發出通告，勒令太子集團旗下數個房地產項目即時暫停對外銷售，受影響範圍涵蓋太子幸福廣場、太子金海灣公寓、太子寰宇中心、太子陽光壹號公園住宅區，以及Samraong Village項目。