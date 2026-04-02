懸掛「亞洲這國旗」油輪快速通關！　伊朗保證安全通過荷莫茲海峽

記者王致凱／綜合報導

伊朗戰爭導致國際能源危機，石油幾乎依賴中東進口的菲律賓更宣布進入緊急狀態，缺油困境嚴重衝擊民生。菲律賓外交部2日宣布，伊朗當局已經承諾，允許懸掛菲律賓國旗的油輪安全通過荷莫茲海峽。

▲荷莫茲海峽是全球石油命脈。（圖／路透）



綜合外媒報導，菲律賓外交部發表聲明表示，菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）與伊朗外長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）已展開雙邊對話，伊朗在對話中向菲律賓保證，「將會允許懸掛菲律賓國旗的船隻、能源和菲律賓船員安全、迅捷不受阻礙地通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。」

拉薩洛稱，伊朗的承諾有助於維護菲律賓的能源安全，並且菲律賓和伊朗雙方對保護船員安全和菲律賓能源需求達成「正向的共識」。菲律賓幾乎所有原油都進口自中東，其中沙烏地阿拉伯是其最大供應國，使得菲律賓民生極易受到油價波動和供應中斷的衝擊。

菲律賓外交部也表示，由於菲律賓大多數能源需求依賴中東進口，伊朗的保證有助於關鍵的石油和化肥產品供應穩定。另外，先前有消息指伊朗將對通過海峽船隻收取通行費；對此，菲律賓外交部明確表示，目前駛往菲律賓的船隻在通過海峽時「沒有通行費」。

自中東衝突爆發一個月以來，菲律賓政府已經宣布全國進入為期一年的全國能源危機，石油儲備僅剩下兩個月左右，且居高不下的油價，也導致菲律賓民眾不得不縮減開支應對，嚴重衝擊民生經濟。