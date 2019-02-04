士林官邸花展春節熱鬧開展！過年走春就來曬太陽賞花吧

▲士林官邸春節花卉展。（圖／工務局提供）

記者陳家祥／台北報導

農曆年節到，除了與親朋好友相聚外，飽餐後更別忘記出門放風走一走，而欣賞五彩繽紛的美麗花卉，更可讓心情跟花一樣綻放，其中又以士林官邸最適合一家大小一起出遊。春節前夕便登場的「士林官邸春節花卉展」，從2月1日一連展出至3月3日，打造繽紛喜氣的花之饗宴與民眾共同喜迎金豬年，也帶給民眾豐富精采的視覺盛宴。

公園處長黃立遠表示，士林官邸春節花卉展於新蘭亭展出超過20個品種600餘株的蝴蝶蘭及虎頭蘭，包括大花系大辣椒、夢幻玫瑰、黑天鵝、白色戀人蝴蝶蘭；中花系的黃金甲、大黃蜂、世界黃金蝴蝶蘭；小花系的滿天紅、聚寶盆、喜洋洋等20餘品種的蝴蝶蘭，搭配象徵財運旺旺來的銀柳及觀賞鳳梨、大吉大利的金桔、春節應景的水仙及仙客來等，色彩繽紛燦爛，與新蘭亭古典宮燈相互輝映，更添幾分祥和美滿之意，您千萬不能錯過。

園藝管理所主任賀綺華進一步表示，今年特地請來新北市花藝協會把自台中花博館得到銀獎的作品，移師到園藝展覽館展出，本次的作品主題為「花開富貴迎好年」，為迎接喜氣洋洋的金豬年，以盛裝粉色聖誕紅打扮的舞者，翩翩起舞穿越過爆竹春聯拱門，曼妙地走過花地毯，您只要按下鋼琴鍵年節熱鬧的舞曲即刻來向您賀年，讓您迎向好運一整年！

除了室內展館，園區也充滿著許多美麗鮮豔的花卉，呈現百花盛開的滿園春色，包括美麗艷紅呈絨狀如同女孩抹粉用的「粉撲花」正盛開著，幸福天鵝綠雕搭配熱情綻放花形如星星般閃爍，團團爆發的「煙火花」，表現熱鬧節慶的「聖誕紅」映照閃亮的「銀葉菊」，象徵展翅高飛的「大飛燕草」，帶來幸福圓滿的「繡球花」及罕見的「垂茉莉」等。展覽館內也營造出濃濃的年味，如好運福疊來的「蝴蝶蘭」、大吉大利的「金桔」，另外還有象徵鴻運當頭的「觀賞鳳梨」，為您送上滿滿的祝福，讓您豬年好運旺旺來。

喜歡花卉的朋友不妨利用春節假期闔家來士林官邸走春，一同來感受春暖花開的喜悅，擁有花開富貴的祝福來迎接美好的新年。公園處特別提醒，春節期間園區戶外庭園開放時間為8時至19時，而室內展館的開放時間是上午8時至下午17時，提醒民眾，過年期間人潮眾多，為節能減碳響應環保，請民眾多多利用捷運及大眾運輸工具前往。