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油麻地38年老字號美食　香港最強煲仔飯首度登台！

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油麻地38年老字號美食　香港最強煲仔飯首度登台！（圖／業者提供）

▲『陳興發 興記菜館』首店將於『微風南山』盛大開幕。（圖／興記菜館粉絲團，下同）

生活中心／綜合報導

由藝人阿緯-劉峻緯創立的『緯豆餐飲』，繼點點心後，再度引進遊港必吃的煲仔飯第一品牌『陳興發 興記菜館』，首店將於『微風南山』盛大開幕。目前在油麻地有五間分店的興記，為香港最馳名的-煲仔飯專賣店，此次登台勢必將再度掀起一股港式炫風。

油麻地38年老字號美食　香港最強煲仔飯首度登台！（圖／業者提供）

興記於 1982 年開業至今，已在廟街扎根超過 38 個年頭，堅持遵循以古法明火炭爐的方式製作各式煲仔飯，其獨特炭味飯焦，有『廟街上的炭火香』之美名，征服世界各國慕名而來饕客的味蕾。每到傍晚，廟街上就會聚集許多人潮，尋找這
最傳統的香港好味道，尤其秋冬季節，每晚可賣出高達 1700 碗的驚人數量，港星馮德倫等眾多藝人都曾是座上賓。

油麻地38年老字號美食　香港最強煲仔飯首度登台！（圖／業者提供）

不僅如此，興記煲仔飯另一迷人之處，來自於米飯緊貼著煲鍋的『黃金脆鍋巴』，老道的煲飯經驗，讓米飯在煲內有足夠時間吸水和走氣，嚴選的舊香米就在此刻形成粒粒分明，底部金黃色澤的香脆焦飯，再淋上特製豉油，均勻攪拌，讓豉油
滲透到每粒米飯中，吃起來有淡淡的甘香及油香，飯身充滿咬勁不軟爛，香氣四溢。

首店佔地 70 坪，客座席 90 位，裝潢將營造出於香港廟街，聚會用餐的熱鬧氛圍，除了販售主打的腊味、章魚雞粒等各式正宗煲仔飯外，店內也將同步提供多樣香港熱賣煲仔菜及港式小炒，就是要讓台灣民眾能不用再大老遠跑香港，輕鬆品嚐到遊港必訪的興記好滋味！

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關鍵字：油麻地,老字號,香港,煲仔飯

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