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奇葩男闖入服飾店「脫褲蹲下拉屎」...老闆爆氣：廁所就在隔壁！

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▲陸男闖入服飾店便溺。（圖／翻攝自梨視頻）

▲奇葩男把門口簾子拉開後，就進入店內蹲下解放，過程都被監視器拍下。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

海南省一位奇葩男子日前跑到尚未營業的服飾店內「直接便溺」，店老闆看到監視器畫面後無奈表示，「廁所就在隔壁」，不知道該男為何會跑到他的店內「方便」。消息一出，有許多大陸網友打趣表示，「我個人是會太緊張拉不出來。」、「該男與之前在別人車內大便的女子是一家人吧！」

根據《梨視頻》的報導，服飾店老闆後來還說，那時商場已經開門，但因為他們當天請假暫停營業，就把門口的窗簾拉了起來，辦公室在旁邊且「廁所也在旁邊」，那時外面人潮很多，這位男子做出這樣的事，「我們想不通啊！」

老闆還說，廁所就「一牆之隔」，為何要選擇他們的店來「解放」呢？當天早上因家裡有事，所以他沒有開店營業。根據畫面可以看出，男子直接把門口簾子拉開，進入店內後就直接蹲下解放，動作非常流暢。

畫面曝光後，許多陸網友都留言表示，「之前還有一個在健身房浴室天天拉的。」、「可能隔壁沒位了，急得受不了。」、「太噁心了！」、「我個人是會太緊張拉不出來。」更有人點出前幾天的類似案件表示，「該男與之前在別人車內大便的女子是一家人吧，如果不是的話，就湊成情侶檔好了。」

▲▼車門沒鎖，女子偷偷鑽入後座拉屎，河南鄭州。（圖／翻攝微博）

▲河南一男車主憤怒表示，他車門沒鎖，結果被人偷偷鑽入後座拉屎。（圖／翻攝微博）

回顧「車內拉屎」事件，河南鄭州一名男子日前氣憤表示，他將車停放後「因為沒有鎖門」，竟遭一名打扮時髦的年輕女子闖入，還在後座留下大坨的稀糞便，害得隔天孩子上車時沾得滿身臭糞，就連妻子也不小心沾到了一些，事後他已經報警，希望該女可以出面認錯、改過就好。

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關鍵字：便溺,大便,服飾店,公德心,監視器,奇葩男

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