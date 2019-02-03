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旅行團行走遭衝撞「1死9輕重傷」　雄獅3點全文聲明

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▲上海,上海外灘,外灘,上海夜景,黃浦江,蘇州河。（圖／記者吳增煌攝）

▲上海受到許多遊客喜愛。（圖／記者吳增煌攝）

大陸中心／綜合報導

台灣旅行團3日在上海發生車禍事故，於步行前往景點的路上遭衝撞，造成1人死亡、8人不同程度輕重傷，31歲趙姓男駕駛已被控制，並且排除酒駕嫌疑。雄獅也發佈聲明。

雄獅旅遊對於車禍事件完整3點聲明：

1.查本公司辦理於108年2月2日出發南京涵碧樓江南全覽8日遊之團體，共 計31名旅客及領隊1名，今日上午按原訂計劃行程，團員在人行道上步行前往上海泰康路田子坊景點途中，於上海市徐家匯路與打浦路路口，一名31歲趙姓男子駕車失控衝撞至行人道上，造成本團共10名旅客傷亡之意外事故。經查有 1名王姓團員於車禍現場已無呼吸心跳經送醫搶救不治、1名團員重度傷害已緊急進行開刀、2名團員中度傷害已入院治療但無生命危險，其餘6名旅客輕傷，所有傷者已於上海當地醫院接受治療，輕傷旅客經醫院診療均可出院。

2. 就本交通意外事故造成團員傷亡，本公司啟動緊急事故救援機制，已派遣當地主管數名趕赴事故當地及醫院提供必要協助，並同步聯繫在台家屬，本公司將協助傷亡 旅客家屬前往大陸處理善後。而肇事駕駛已被當地警方逮捕進行刑事拘留，確切車禍肇事原因將由當地警方偵訊辦理。大陸旅遊局及上海台辦均已派員協助，本公司 並將妥善協助受傷旅客救助及醫療事宜。其餘旅客則由本公司安排人員帶領繼續原定行程。

3. 就本次意外事件造成本團旅客傷亡，本公司甚感遺憾並致以最誠摯慰問之意，將以確保旅客權益為第一優先，提供傷亡者及家屬一切必要協助，以祈將傷害減至最輕。 就該涉嫌駕駛不當肇事司機一節，本公司亦將協助旅客追究後續民刑事責任。

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