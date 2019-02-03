大樂透3.87億落台南　彩券行老闆樂翻：難怪最近眼皮一直跳

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記者趙蔡州／綜合報導

春節9天連續假期的第一天，財神爺就等不及送大獎給彩迷了！台彩2日晚間大樂透頭獎由台南市北區「博贏彩券行」開出，而且還是一人獨得了3.87億元。此外，加開的360組100萬元的春節大紅包，2日也開出了19組、總中獎注數為25注，累計至2日總共開出43組，目前還有317組在等待開出。

台彩表示，2日晚間大樂透頭獎開在台南市北區的博贏彩券行，頭獎的金額高達3.87億元由一人獨得。博贏彩券行老闆得知頭獎開在自家後笑說，自己這幾天眼皮一直跳，鄰居家的狗半夜狂吠，原來是財神爺降臨的前兆。此外，他也透露，自己的店開在社區內，所以中獎的應該是常來買電腦選號的常客。

▲博贏彩券行老闆笑說，自己這幾天眼皮一直狂跳，原來是財神爺降臨的前兆。（圖／記者吳靜君攝）

根據台彩統計，台南市去年共開出3次億元以上的頭獎，包括107年1月3日開出的3.92億元大樂透頭獎、107年2月19日開出的6.59億元威力彩頭獎，以及107年11月26日的3.10億元威力彩頭獎。如今108年開春以來的最大獎再度獎落台南，一注獨得3.87億元。

至於加碼的春節大紅包也邁入第二天，獎號由小到大依序為01、02、04、06、19、29、35、42、46等號碼，本期一共開出19組，共25位幸運兒中獎，其中14名幸運兒獨得100萬元的春節大紅包，另有8人對中的春節大紅包組別因為有2注中獎，所以每人各得50萬元獎金，另有3人分得33萬3333元獎金。

▲大樂透今年春節加碼360組100萬元的春節大紅包，從2月1日起至今已開出43組，還有317組的100萬元大紅包等著民眾來領。（圖／記者董美琪攝）

台彩表示，大樂透今年春節加碼360組100萬元的春節大紅包，從2月1日起至今已開出43組，還有317組的100萬元大紅包等著民眾來領。3日開獎的大樂透頭獎依舊保證至少有1億元獎金，紅包也會繼續加開9個獎號，想中大獎的民眾千萬要把握加碼的機會。