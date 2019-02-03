　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

田中小屋「每晚鬧鬼」！　上海學姐對嗆日本阿飄：給錢就搬家

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼夜歸,晚歸,靈異,鬧鬼,撞鬼,女鬼。（圖／取自pakutaso）

▲上海學姐在日本租屋撞鬼。（示意圖／取自pakutaso）

生活中心／綜合報導

有許多人會在PTT Marvel版分享遇到的靈異事件，一名網友轉述朋友的故事，在日本讀書期間，一名認識的上海學姐在田中央租小屋，門口還掛一把舊剪刀，就連「麻瓜體質」的同學也怕到不行，事後這名學姐對於屋內好兄弟的反應，也讓網友驚呆「學姐簡直比鬼可怕」、「我笑了...」。

原PO指出，朋友在埼玉縣讀書，如果要從東京通勤要1小時以上，空堂時間，沒住在學校周邊的人會到附近熟人家走走。他表示，上海學姐的租屋處很陰暗，還在門前的天花板上掛著一把舊剪刀，敏感體質的朋友白天去一次便找藉口逃走，麻瓜體質的同學則是晚上去過，「房間冷到從骨頭裡冷出來，而且陰暗的不得了」，就算打開燈也是如此，幾次以後，再也沒人敢說要去學姐家。

 ▲▼日本租屋鬧鬼 上海學姐嗆阿飄。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO在PTT分享朋友經歷。（圖／翻攝自PTT）

有一天，母語都是中文的同學們一起吃飯，一名比較白目的學長問「你家是不是有點問題？」學姐輕鬆回應「有啊，那房兒有鬼的。每天都跑出來的呢。」大家聽完嚇問，難道不怕嗎？學姐則說，為什麼怕，不就是一對母子，「看來是自殺的，每天晚上都出現！做各種鬼樣兒，直叫我離開呢」。

讓人出乎意料的是，學姐還和阿飄們嗆聲，「沒錢兒，不搬，要不妳生錢兒出來吧，老娘就走！」，每次這樣說完，母子倆便會消失不見。一人兩鬼相安無事兩學期後，劇情又出現驚人變化，「有天學姐突然欠了學校200萬日幣的學費，跑路了」，並在跑路時跟在日本工作的法國人戀愛結婚，目前正在東京過貴婦生活。

網友看完紛紛表示，「好峰迴路轉的感覺。嫁有錢人不知道母子有幫忙嗎」、「結果阿飄感激她離開讓她遇到好對象嗎」、「好marvel怕」、「沒錢比鬼還可怕...」、「仔細想想那母子，還真的幫學姊生了個財源出來呢」，不過也有人質疑故事真實性，「日本的學校還能讓你突然欠兩百萬學費嗎」、「貴不是問題，問題是這麼貴誰會讓你欠，還是外國人」。

ET快訊
選1根手指測人氣！O指＝名聲臭掉
KTV必唱的十大經典金曲！　進包廂點下去就對了

關鍵字：PTT,靈異事件,好兄弟,阿飄,撞鬼

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿嬤硬塞護身符！他連續撞鬼3次又遇「鬼壓床」...乩童見發黴符勸：快燒掉

畢典前晚慘死！7室友目睹「無常拖走高三男」　驚醒一瞥…畢業胸花躺地

畢旅鐵齒「有繳錢幹嘛敲門」！下秒佛珠斷裂…再遇2驚悚事件

阿嬤硬塞護身符！他連續撞鬼3次又遇「鬼壓床」...乩童見發黴符勸：快燒掉

拜拜禮節、順序、時間各有規矩　別擋了神明的路！

田中小屋「每晚鬧鬼」！　上海學姐對嗆日本阿飄：給錢就搬家

「沒辦過信用卡」定存男被笑怪咖　網友勸：買車買房你就知道

寵翻兒女友！爸媽穿睡衣「半夜開車1HR」送蛋糕　她飆淚：太幸福了吧

聽太太的話「刮9號」！台北男爽中100萬元　立刻帶老婆出國玩

台灣新肉牛好壯觀！怕磨傷…牛的「30cm飛機杯」超大支

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

刮刮樂幸運數字PK不幸數字！兩極選號法他刮中1萬：人生首次

帶同事上市場扛全豬回辦公室！　小野團圓飯從切肉到烹調都包辦

台中男酒駕3犯逆飆1公里　連撞8汽機車2騎士無辜慘死

印尼18歲情侶街上擁抱犯法 被關數月後公開鞭刑17下！

阿嬤我想上學...5歲小遊民天天喊　想跟別人一樣！卑微願望令人揪心

拜拜禮節、順序、時間各有規矩　別擋了神明的路！

田中小屋「每晚鬧鬼」！　上海學姐對嗆日本阿飄：給錢就搬家

「沒辦過信用卡」定存男被笑怪咖　網友勸：買車買房你就知道

寵翻兒女友！爸媽穿睡衣「半夜開車1HR」送蛋糕　她飆淚：太幸福了吧

聽太太的話「刮9號」！台北男爽中100萬元　立刻帶老婆出國玩

台灣新肉牛好壯觀！怕磨傷…牛的「30cm飛機杯」超大支

看到特大包、重量杯就想買？60年前都怪這個人　狠抓你的消費弱點！

墾丁後壁湖沙灘爆「黑淤泥堆滿」淪工地　墾管處喊冤：是乾淨的！

春節國道0-5時免費！數據曝夜間肇事高致死率　2招保命守則必看

這篇趕快存起來！過年走春補財庫　全台5間必訪財神廟

速度可達8馬赫！　俄試射「鋯石」反艦導彈超過10次

獨家／《頭文字D》續集停拍！導演麥兆輝證實「技術是關鍵」

阿美族歌聲飄向帝都　楊品驊在北京胡同講台灣故事

歷史這些大咖也是2月才簽約（下）　巨人砸錢圓邦茲全壘打王夢

拜拜禮節、順序、時間各有規矩　別擋了神明的路！

《花不棄》林依晨10招消水腫秘訣！蔬菜只吃梗、絕不用毛巾擦臉

歷史這些大咖也是2月才簽約（上）　馬丁尼茲成紅襪奪冠最後拼圖

大聯盟休賽季補強評比（四）　國東區費城人要幹大事

未來靠自己創造！　成功關鍵在「全新眼光」看世界

換掉菜市場名！超好聽的10大「女孩英文名」Emma、Clara最文藝

「老公天天尿我身上」　 張菲媳曝閨房情趣：越尿越上面

生活熱門新聞

女鬼緊跟1年！男車禍死前：祂找..

「大哥」凌晨5點餓了　館長變餵..

即／郵局ATM癱瘓了　提款全失..

工地闖蕩20年！老闆偷塞「厚厚..

噁男彎腰偷拍街頭藝人裙底　拍完..

郭董感動！曾馨瑩攜3子女上台表..

竹北97歲爺「凍僵手寫春聯」網..

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

好市多「最強調味料」　網封神奇..

包紅包9大禁忌！不只糗翻還觸霉..

結婚80萬老公壓力大！她不拍婚..

庹宗華機上喝醉「亂摸空姐」！華..

這啥糖果？傻媽一吃嫌噁女兒笑炸

夜市百元牛排超軟嫩！業界秘密曝..

更多熱門

相關新聞

他曝耳背一家人荒謬對話　網笑到狂抖

一位網友日前在PTT上分享全家去醫院探病的糗事，表示一家人「耳背」的程度真的不是普通嚴重，荒謬的對話也讓電梯裡的其他人忍不住偷笑。網友們看完也拍手表示文章「有聲音」，「全家都不用浪費錢驗DNA」、「不用戴耳機也不用含水就可以玩以訛傳訛的一家」。

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

一粒毀整鍋湯！網：佛跳牆裡它最噁

停車格號碼「20+1」！網友神解：學校真貼心

阿兵哥車禍瀕死！孫見證阿嬤神蹟

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

空姐掩面哭泣　控庹宗華騷擾

酒駕醉殺2騎士：快點處理我要睡覺

女鬼緊跟1年！男車禍死前：祂找我了

「大哥」凌晨5點餓了　館長變餵食小弟

即／淡水30歲老闆頻喊頭痛　竟倒冷氣行猝死

阿信和Jolin是真的嗎？五月天解答

即／郵局ATM癱瘓了　提款全失敗

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找不到

獨子枉死！彭爸崩潰：他的人生才剛開始

工地闖蕩20年！老闆偷塞「厚厚一本」

掉牙＝無助！10個常見夢境解析曝光

6歲許老三暴風抽高「超過媽胸部」

即／酒駕害死多人　法務部說話了

即／高雄草衙道傳男子墜樓　搶救不治身亡

即／大樂透3.8億頭獎　一注獨得獎落台南

更多

最夯影音

更多

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面