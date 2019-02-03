田中小屋「每晚鬧鬼」！　上海學姐對嗆日本阿飄：給錢就搬家

▲上海學姐在日本租屋撞鬼。（示意圖／取自pakutaso）

生活中心／綜合報導

有許多人會在PTT Marvel版分享遇到的靈異事件，一名網友轉述朋友的故事，在日本讀書期間，一名認識的上海學姐在田中央租小屋，門口還掛一把舊剪刀，就連「麻瓜體質」的同學也怕到不行，事後這名學姐對於屋內好兄弟的反應，也讓網友驚呆「學姐簡直比鬼可怕」、「我笑了...」。

原PO指出，朋友在埼玉縣讀書，如果要從東京通勤要1小時以上，空堂時間，沒住在學校周邊的人會到附近熟人家走走。他表示，上海學姐的租屋處很陰暗，還在門前的天花板上掛著一把舊剪刀，敏感體質的朋友白天去一次便找藉口逃走，麻瓜體質的同學則是晚上去過，「房間冷到從骨頭裡冷出來，而且陰暗的不得了」，就算打開燈也是如此，幾次以後，再也沒人敢說要去學姐家。

▲原PO在PTT分享朋友經歷。（圖／翻攝自PTT）

有一天，母語都是中文的同學們一起吃飯，一名比較白目的學長問「你家是不是有點問題？」學姐輕鬆回應「有啊，那房兒有鬼的。每天都跑出來的呢。」大家聽完嚇問，難道不怕嗎？學姐則說，為什麼怕，不就是一對母子，「看來是自殺的，每天晚上都出現！做各種鬼樣兒，直叫我離開呢」。

讓人出乎意料的是，學姐還和阿飄們嗆聲，「沒錢兒，不搬，要不妳生錢兒出來吧，老娘就走！」，每次這樣說完，母子倆便會消失不見。一人兩鬼相安無事兩學期後，劇情又出現驚人變化，「有天學姐突然欠了學校200萬日幣的學費，跑路了」，並在跑路時跟在日本工作的法國人戀愛結婚，目前正在東京過貴婦生活。

網友看完紛紛表示，「好峰迴路轉的感覺。嫁有錢人不知道母子有幫忙嗎」、「結果阿飄感激她離開讓她遇到好對象嗎」、「好marvel怕」、「沒錢比鬼還可怕...」、「仔細想想那母子，還真的幫學姊生了個財源出來呢」，不過也有人質疑故事真實性，「日本的學校還能讓你突然欠兩百萬學費嗎」、「貴不是問題，問題是這麼貴誰會讓你欠，還是外國人」。