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星女赴台韓學藝！蛋糕狂噴鈔票　眼鏡妹猛按那顆嗨笑

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Georgina Koh 發佈於 2019年1月1日 星期二

國際中心／綜合報導

新加坡去年的「吐錢生日蛋糕」在當地網路爆紅，壽星可以用手拉出鈔票，或是按下蛋糕上的按鈕，讓鈔票從蛋糕另一側吐出，深受歡迎。根據現年34歲的製作人高美珈表示，當初其實是到台灣和韓國取經，經過半年籌備期，直到去年5月才推出她的第一道吐錢蛋糕。

新加坡《新明日報》報導，高美珈原先在家中經營的餐飲業上班，但因熱愛烘焙，便試著開始做蛋糕，更出國學藝。返國後，她除了幫忙打理家裡白天的生意之外，同時接下吐錢蛋糕訂單，最高曾經在一個禮拜之內完成5份訂單，「蛋糕需要3到4個小時才能完成，有時候還不得不熬夜趕工。」

基本上，高美珈所製作的吐錢蛋糕機關設計分為兩種，分別是用手拉及按按鈕，而內部裝的鈔票數目由客人決定，目前最多是一次放3000新幣（約新台幣6.8萬元）。

她提到，「用手拉」的吐錢蛋糕內部暗藏隔層，裡面放著裝有鈔票的塑膠袋，讓現金和蛋糕分開，而客人只要拉動蛋糕表面的裝置，就能拉出一張張鈔票；而「按按鈕」的設計則是在蛋糕內部安裝機關盒子，只要按下按鈕，盒子裡面的鈔票就會吐出來。

高美珈表示，這款蛋糕下訂單的客戶通常是年輕人，是要把蛋糕拿來孝敬長輩們的，且她也遇過客人要求改放孫兒輩親筆寫下的祝福卡片，感覺相當溫馨。

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關鍵字：生日蛋糕,蛋糕,鈔票,東南亞要聞

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