到底要不要「統一祖國」？　兩韓統一要怎麼統呢？

▲ 金正恩與文在寅於第一次南北韓高峰會。（圖／青瓦臺）

作者：楊智強

摘自：台灣商務出版《最陌生的鄰居：韓國》

●精選書摘

在南北韓邊境，但處於北韓境內的金剛山特區裡，一間偌大的大廳擠滿了來自南北韓兩邊的離散家屬。「我好想你啊！」「能再見到你真是太好了！」「沒想到我們還能再見面！」分離多年後再相聚而痛哭失聲的狀況，充滿著金剛山會面所的大廳。

南韓及北韓在2015年10月，舉辦了韓戰結束後的第20次兩韓離散家屬見面會，見面後雙方親屬嚎啕大哭的景象，一次比一次劇烈。因為時間慢慢流逝，也表示他們分離的時間越來越久，再加上許多長者漸漸凋零，讓他們想要在生前跟自己分離多時的骨肉再次見面，也越來越難了。

在1953年7月27日韓戰結束後，一直到1983年，當時北韓領導人金正日與南韓大統領全斗煥雙方決定，互派代表進行一連串的談判。最後達成兩韓共同舉辦歷史性兩韓離散家屬見面會的共識，從此之後，斷斷續續，到朴槿惠政府與金正恩政府協商後舉辦的見面會，已經是第20次了。

兩韓與兩岸對「統一祖國」情節的差別

時常會有人拿兩岸跟兩韓比較，但其實兩者有很大的不同，除了兩者人民對自己的期許不同之外，地理位置的差異也是讓兩岸、兩韓關係發展迥異的重要因素。兩者最大的差別在於：中國跟台灣一個大一個小，但是有台灣海峽相隔；而南北韓的規模相當，但兩邊卻只有一線之隔，隨時都有擦槍走火的可能。台灣人對於兩岸統一的看法，因為時光飛逝不停地改變。那麼，南韓人對朝鮮半島祖國統一的看法是什麼呢？是希望在不久的將來可以統一、讓離散家屬得以團圓，還是希望維持現狀，你不犯我、我不犯你就好了呢？

在2013年我剛進入韓國的NGO工作時，其中一位資深的大哥在一次聚會中，因為多喝了幾杯酒，大聲地對我這位剛到公司的台灣人說：「你知道嗎？其實北韓很好，我很喜歡北韓，李明博政府爛透了！我們應該要快點統一啊！」旁邊的同事們也沒有出言制止，在一旁笑笑地繼續喝酒談天，雖然我的臉上沒有出現太多表情變化，但心中的疑問卻不斷浮現：「喔！所以不是所有韓國人都討厭北韓啊～」、「哇！這樣說不會被其他人白眼嗎？」、「嗯……我記得在韓國公開讚揚北韓政府不是違法的嗎？」大哥的熱情讓剛到韓國的我，對韓國民間的政治印象有了很大的改變。

大多數的台灣人其實已經習慣南北韓分治的情形了，所以對於韓國人渴望兩韓統一的情節，並不熟悉；而韓國人對兩岸之間因為分治久了，台灣民間的期望開始出現轉變，也一無所知。有一次在跟韓國朋友聊天時，談到越來越多台灣人希望維持現狀甚至是獨立時，這位大姐隨即以感到不可思議的表情看著我：「真的嗎？當然要統一啊！台灣人怎麼會這麼想呢？」當然，我後來也跟這位朋友稍微講解了兩岸之間的近況和發展，但我還是可以感覺到她心中仍堅持兩岸及兩韓未來統一是必然，現狀只是暫時的。

▲ 金正恩夫婦、文在寅夫婦與南韓官員於白頭山。（圖／青瓦台）

兩韓都說統一祖國，那「祖國」是哪一國呢？

兩韓要怎麼統一呢？要談統一之前，我們先來談談分裂。很多人都以為是韓戰將南北韓分裂成兩個國家，但是其實在第二次世界大戰結束（1945年）後，朝鮮半島就被美國山姆大叔跟蘇聯大鬍子給瓜分成南北兩邊了。當時有很多韓國人都不希望順從美蘇的意志，反對朝鮮半島分裂。其中，南韓人稱為國父的金九，就是強力反對朝鮮半島一分為二的強力提倡者。

金九在二戰時加入位於上海的抗日游擊隊，雖然跟金日成在中國東北組織的共產抗日部隊不同，但是兩邊主要的訴求都是抗日復國，而且這個「國」，是一個統一的韓國（或高麗），完全沒有南北分治的想法。

所以在美蘇強權準備分裂「祖國」的迫切危機之下，金九寫了一篇「向三千萬同胞泣訴」感人肺腑的公開信，呼籲國人阻止國家分裂，並且北上進入北韓，與金日成見面討論統一大業。最後他回到南韓，與當時美國支持的李承晚展開選戰，但最後戰敗。而金九也在敗選後不久（1949年）遭到暗殺（不少人暗指是李承晚為了肅清政敵而痛下殺手）。隔年韓戰（1950年）爆發，美國及中共都介入戰爭，讓朝鮮半島統一多了外國勢力直接介入，情況變得更加複雜。因此，對韓國人來說，祖國統一之路，越來越遠。

兩韓統一要怎麼統呢？

南北韓政府在韓戰結束後，都陸續提出過自己的統一方案，並且積極宣傳及交流。南韓政府最早曾提出「南北聯合」的方案，南北聯合這個機構有點類似國際上的「國協」或「邦聯」的型態（類似比現今更鬆散的歐盟），希望兩韓在統一之前，經過互動及和解，達成統一的目標。

而北韓金日成在1980年所提出的「高麗民主聯邦共和國」，則是另外一種統一的方案。金日成希望雙方政府在互相承認對方的存在之後，共同成立一個民族統一聯邦政府，並且在一部統一的聯邦憲法底下，組織南北最高民族議會，代表立法機構；而只有高麗民主聯邦共和國是對外的外交實體，不會有兩個韓國的狀況出現。

但兩邊都對對方提出的議案不滿意，認為自己的方案比較妥當，雖然在這中間有過幾次談判，但最後都沒有結果。其中兩韓接觸的其中一次高潮是在2000年6月，因為金大中的「陽光政策」， 讓金大中大統領與北韓領導人金正日在平壤進行了歷史性的高峰會，並簽署了「南北共同宣言」，發展「開城工業區」，設立「金剛山觀光特區」，使兩韓之間的關係進入前所未有的合諧。而繼任者盧武鉉也跟著金大中的腳步執行陽光政策，展開了一系列不曾有過的合作，並企圖建設一條連間平壤跟首爾之間的鐵路，也再度前往平壤會見金正日，討論兩韓之間的合作，進一步達到共同的目標「祖國統一」。

但很可惜，這些努力後來都因為一些意外事件讓雙方的信任破產、猜忌升高，最後不但鐵路沒建成，金剛山特區及開城工業區還都關掉了。但這些政策上的改變，有沒有影響到韓國人對兩韓統一的看法呢？還是都只是政府在談自己的，百姓的看法跟政府完全背道而馳？

註：陽光政策是一項由金大中總統提出的兩韓政策，希望以和平的方式來進行兩韓交流，進而達到未來統一的目的。政策的名稱源自於《伊索寓言》中的「北風與太陽」：北風與太陽比賽誰能將路人的外套脫下來，北風使盡全力吹風，但路人的外套不但沒有被吹掉，甚至還將衣服穿得更緊。而太陽則是反其道而行，以溫暖的陽光照耀路人，讓路人感受到暖意，主動將外套脫下來。

★ 本文經台灣商務授權，摘自《最陌生的鄰居：韓國》

★《她們的韓國夢》作者Fion、東吳大學社會學系助理教授何撒娜、專欄作家周偉航、台灣東北亞學會副秘書長董思齊好評推薦