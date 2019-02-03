　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

到底要不要「統一祖國」？　兩韓統一要怎麼統呢？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼文金會,南北韓峰會,兩韓峰會,兩韓高峰會,南北韓高峰會,文在寅,金正恩,金正淑,李雪主,板門店,軍事分界線,和平之家,板門店宣言。（圖／青瓦臺）

▲ 金正恩與文在寅於第一次南北韓高峰會。（圖／青瓦臺）

作者：楊智強
摘自：台灣商務出版《最陌生的鄰居：韓國》

●精選書摘

在南北韓邊境，但處於北韓境內的金剛山特區裡，一間偌大的大廳擠滿了來自南北韓兩邊的離散家屬。「我好想你啊！」「能再見到你真是太好了！」「沒想到我們還能再見面！」分離多年後再相聚而痛哭失聲的狀況，充滿著金剛山會面所的大廳。

南韓及北韓在2015年10月，舉辦了韓戰結束後的第20次兩韓離散家屬見面會，見面後雙方親屬嚎啕大哭的景象，一次比一次劇烈。因為時間慢慢流逝，也表示他們分離的時間越來越久，再加上許多長者漸漸凋零，讓他們想要在生前跟自己分離多時的骨肉再次見面，也越來越難了。

在1953年7月27日韓戰結束後，一直到1983年，當時北韓領導人金正日與南韓大統領全斗煥雙方決定，互派代表進行一連串的談判。最後達成兩韓共同舉辦歷史性兩韓離散家屬見面會的共識，從此之後，斷斷續續，到朴槿惠政府與金正恩政府協商後舉辦的見面會，已經是第20次了。

兩韓與兩岸對「統一祖國」情節的差別

時常會有人拿兩岸跟兩韓比較，但其實兩者有很大的不同，除了兩者人民對自己的期許不同之外，地理位置的差異也是讓兩岸、兩韓關係發展迥異的重要因素。兩者最大的差別在於：中國跟台灣一個大一個小，但是有台灣海峽相隔；而南北韓的規模相當，但兩邊卻只有一線之隔，隨時都有擦槍走火的可能。台灣人對於兩岸統一的看法，因為時光飛逝不停地改變。那麼，南韓人對朝鮮半島祖國統一的看法是什麼呢？是希望在不久的將來可以統一、讓離散家屬得以團圓，還是希望維持現狀，你不犯我、我不犯你就好了呢？

在2013年我剛進入韓國的NGO工作時，其中一位資深的大哥在一次聚會中，因為多喝了幾杯酒，大聲地對我這位剛到公司的台灣人說：「你知道嗎？其實北韓很好，我很喜歡北韓，李明博政府爛透了！我們應該要快點統一啊！」旁邊的同事們也沒有出言制止，在一旁笑笑地繼續喝酒談天，雖然我的臉上沒有出現太多表情變化，但心中的疑問卻不斷浮現：「喔！所以不是所有韓國人都討厭北韓啊～」、「哇！這樣說不會被其他人白眼嗎？」、「嗯……我記得在韓國公開讚揚北韓政府不是違法的嗎？」大哥的熱情讓剛到韓國的我，對韓國民間的政治印象有了很大的改變。

大多數的台灣人其實已經習慣南北韓分治的情形了，所以對於韓國人渴望兩韓統一的情節，並不熟悉；而韓國人對兩岸之間因為分治久了，台灣民間的期望開始出現轉變，也一無所知。有一次在跟韓國朋友聊天時，談到越來越多台灣人希望維持現狀甚至是獨立時，這位大姐隨即以感到不可思議的表情看著我：「真的嗎？當然要統一啊！台灣人怎麼會這麼想呢？」當然，我後來也跟這位朋友稍微講解了兩岸之間的近況和發展，但我還是可以感覺到她心中仍堅持兩岸及兩韓未來統一是必然，現狀只是暫時的。

▲▼ 文金三會,南北韓高峰會,文金會,平壤高峰會談,文在寅,金正恩。（圖／青瓦台）

▲ 金正恩夫婦、文在寅夫婦與南韓官員於白頭山。（圖／青瓦台）

兩韓都說統一祖國，那「祖國」是哪一國呢？

兩韓要怎麼統一呢？要談統一之前，我們先來談談分裂。很多人都以為是韓戰將南北韓分裂成兩個國家，但是其實在第二次世界大戰結束（1945年）後，朝鮮半島就被美國山姆大叔跟蘇聯大鬍子給瓜分成南北兩邊了。當時有很多韓國人都不希望順從美蘇的意志，反對朝鮮半島分裂。其中，南韓人稱為國父的金九，就是強力反對朝鮮半島一分為二的強力提倡者。

金九在二戰時加入位於上海的抗日游擊隊，雖然跟金日成在中國東北組織的共產抗日部隊不同，但是兩邊主要的訴求都是抗日復國，而且這個「國」，是一個統一的韓國（或高麗），完全沒有南北分治的想法。

所以在美蘇強權準備分裂「祖國」的迫切危機之下，金九寫了一篇「向三千萬同胞泣訴」感人肺腑的公開信，呼籲國人阻止國家分裂，並且北上進入北韓，與金日成見面討論統一大業。最後他回到南韓，與當時美國支持的李承晚展開選戰，但最後戰敗。而金九也在敗選後不久（1949年）遭到暗殺（不少人暗指是李承晚為了肅清政敵而痛下殺手）。隔年韓戰（1950年）爆發，美國及中共都介入戰爭，讓朝鮮半島統一多了外國勢力直接介入，情況變得更加複雜。因此，對韓國人來說，祖國統一之路，越來越遠。

兩韓統一要怎麼統呢？

南北韓政府在韓戰結束後，都陸續提出過自己的統一方案，並且積極宣傳及交流。南韓政府最早曾提出「南北聯合」的方案，南北聯合這個機構有點類似國際上的「國協」或「邦聯」的型態（類似比現今更鬆散的歐盟），希望兩韓在統一之前，經過互動及和解，達成統一的目標。

而北韓金日成在1980年所提出的「高麗民主聯邦共和國」，則是另外一種統一的方案。金日成希望雙方政府在互相承認對方的存在之後，共同成立一個民族統一聯邦政府，並且在一部統一的聯邦憲法底下，組織南北最高民族議會，代表立法機構；而只有高麗民主聯邦共和國是對外的外交實體，不會有兩個韓國的狀況出現。

但兩邊都對對方提出的議案不滿意，認為自己的方案比較妥當，雖然在這中間有過幾次談判，但最後都沒有結果。其中兩韓接觸的其中一次高潮是在2000年6月，因為金大中的「陽光政策」， 讓金大中大統領與北韓領導人金正日在平壤進行了歷史性的高峰會，並簽署了「南北共同宣言」，發展「開城工業區」，設立「金剛山觀光特區」，使兩韓之間的關係進入前所未有的合諧。而繼任者盧武鉉也跟著金大中的腳步執行陽光政策，展開了一系列不曾有過的合作，並企圖建設一條連間平壤跟首爾之間的鐵路，也再度前往平壤會見金正日，討論兩韓之間的合作，進一步達到共同的目標「祖國統一」。

但很可惜，這些努力後來都因為一些意外事件讓雙方的信任破產、猜忌升高，最後不但鐵路沒建成，金剛山特區及開城工業區還都關掉了。但這些政策上的改變，有沒有影響到韓國人對兩韓統一的看法呢？還是都只是政府在談自己的，百姓的看法跟政府完全背道而馳？

註：陽光政策是一項由金大中總統提出的兩韓政策，希望以和平的方式來進行兩韓交流，進而達到未來統一的目的。政策的名稱源自於《伊索寓言》中的「北風與太陽」：北風與太陽比賽誰能將路人的外套脫下來，北風使盡全力吹風，但路人的外套不但沒有被吹掉，甚至還將衣服穿得更緊。而太陽則是反其道而行，以溫暖的陽光照耀路人，讓路人感受到暖意，主動將外套脫下來。

▲▼《最陌生的鄰居：韓國》書封，台灣商務出版。

★ 本文經台灣商務授權，摘自《最陌生的鄰居：韓國》

★《她們的韓國夢》作者Fion、東吳大學社會學系助理教授何撒娜、專欄作家周偉航、台灣東北亞學會副秘書長董思齊好評推薦

ET快訊
選1根手指測人氣！O指＝名聲臭掉
KTV必唱的十大經典金曲！　進包廂點下去就對了

關鍵字：台灣商務,最陌生的鄰居：韓國,楊智強,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

科學家破解光合作用！基改助植物「排毒」　產量直線飆漲40％

星女赴台韓學藝！蛋糕狂噴鈔票　眼鏡妹猛按那顆嗨笑

到底要不要「統一祖國」？　兩韓統一要怎麼統呢？

物價是現今的1/2000　昭和時代暴漲的住宅與教育費

嗑藥男賊「夜闖殯儀館」非禮女屍！翻毀9具棺材　判6年刑...出庭紅了眼眶

這個居然也能賣？　盤點2018年12件令人匪夷所思的拍賣品

慧眼看天下／貿易戰關鍵時刻　美下馬威起訴孟晚舟

修路發現46米「搶銀行地道」　 FBI祭出9萬懸賞金抓人

日本驚現入冬第7條「地震魚」　動物學家：帶電粒子改變環境

老夫婦靠「賣茶」環遊世界　每天存130元走訪23國

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

刮刮樂幸運數字PK不幸數字！兩極選號法他刮中1萬：人生首次

台中男酒駕3犯逆飆1公里　連撞8汽機車2騎士無辜慘死

帶同事上市場扛全豬回辦公室！　小野團圓飯從切肉到烹調都包辦

印尼18歲情侶街上擁抱犯法 被關數月後公開鞭刑17下！

阿嬤我想上學...5歲小遊民天天喊　想跟別人一樣！卑微願望令人揪心

科學家破解光合作用！基改助植物「排毒」　產量直線飆漲40％

星女赴台韓學藝！蛋糕狂噴鈔票　眼鏡妹猛按那顆嗨笑

到底要不要「統一祖國」？　兩韓統一要怎麼統呢？

物價是現今的1/2000　昭和時代暴漲的住宅與教育費

嗑藥男賊「夜闖殯儀館」非禮女屍！翻毀9具棺材　判6年刑...出庭紅了眼眶

這個居然也能賣？　盤點2018年12件令人匪夷所思的拍賣品

慧眼看天下／貿易戰關鍵時刻　美下馬威起訴孟晚舟

修路發現46米「搶銀行地道」　 FBI祭出9萬懸賞金抓人

日本驚現入冬第7條「地震魚」　動物學家：帶電粒子改變環境

老夫婦靠「賣茶」環遊世界　每天存130元走訪23國

避免台灣版「無雙」發生　警局邀大師級人物指導藝品鑑定

癮君子注意！　4月起高雄公車亭做這件事將會讓荷包破洞

段遠紅靠一把裁布刀做出上億身價　段記西服智慧系統量身訂作西裝只要3秒鐘

看到特大包、重量杯就想買？60年前都怪這個人　狠抓你的消費弱點！

現在知道還不遲！新年養成「7個」好習慣　變成更好的自己

疫點內生豬若染非洲豬瘟　陸新規要「全部撲殺」

錢柏渝轉醫職　出道14年「從不想當藝人」

高雄必逛燈會+1！佛光山平安燈會～煙火光雕市集迎春節

鹽、油都忌口！　「安心年菜」讓心衰竭患健康過年

墾丁後壁湖沙灘爆「黑淤泥堆滿」淪工地　墾管處喊冤：是乾淨的！

張鈞甯堅決刪台詞：我不想說！　劉歡變臉「不願意算了」

國際熱門新聞

辣妹穿「起秋小褲」　色狼滅火了

全球最美雙胞胎　遺傳爸媽神基因

極地渦旋強襲　馬桶變冰塊的形狀

中11億樂透卻「衰6年」！失業..

20歲可愛妹拒做愛　老闆射4槍..

爺奶喝爛醉　把11個月大孫丟火..

新航制服屹立50年　靠她脫衣測..

破解光合作用　基改助植物產量飆..

即／怪男持刀炸彈威脅　澳布里斯..

蛋糕噴現鈔！眼鏡妹猛按那顆嗨笑

曼谷霧霾超毒　嫩妹摘口罩滿臉鼻..

兩韓到底要不要「統一祖國」？

女嬰丟海裡漂30km　狠父稱被..

慧眼看天下／起訴華為孟晚舟、施..

更多熱門

相關新聞

日入冬第7條地震魚　動物學家：帶電粒子影響

日本富山縣東部的魚津市於1日發現2條俗稱「地震魚」的皇帶魚，分別長約3.2公尺及4公尺，近幾個月以來，入冬後所捕獲的皇帶魚已達7條，造成不少民眾擔心，這可能是即將來臨的地震或海嘯的前兆。皇帶魚一般棲息深海，多年來極少被捕獲，甚至被漁民稱為「龍宮使者」，傳言會在地震發生前上岸通報。

南韓男命喪墨國　心臟、大腦都消失　

愛鴨嬤寵物面前「剁同類」！

東京鐵塔除夕夜「點亮中國紅」

日歐EPA上路！全球最大自貿區之一

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

空姐掩面哭泣　控庹宗華騷擾

酒駕醉殺2騎士：快點處理我要睡覺

女鬼緊跟1年！男車禍死前：祂找我了

「大哥」凌晨5點餓了　館長變餵食小弟

阿信和Jolin是真的嗎？五月天解答

即／郵局ATM癱瘓了　提款全失敗

即／淡水30歲老闆頻喊頭痛　竟倒冷氣行猝死

獨子枉死！彭爸崩潰：他的人生才剛開始

6歲許老三暴風抽高「超過媽胸部」

工地闖蕩20年！老闆偷塞「厚厚一本」

掉牙＝無助！10個常見夢境解析曝光

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找不到

即／高雄草衙道傳男子墜樓　搶救不治身亡

女子醉後找人攙扶　　自認有詭撂人助陣鬥毆

即／大樂透3.8億頭獎　一注獨得獎落台南

更多

最夯影音

更多

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面