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與周美青的愛情故事　馬英九：被歸類「怕太太」我甘之如飴

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▲▼馬英九周美青。（圖／翻攝自馬英九臉書）

▲馬英九2011年情人節，在臉書向妻子周美青深情告白「美青一直是我最堅強的後盾」。（圖／翻攝自馬英九臉書，下同）

政治中心／綜合報導

前總統馬英九卸任後，儘管官司纏身，2018年九合一選舉過程，輔選、演講及活動邀約不間斷，人氣不減反漲，即使活動滿檔，仍不忘在情人節、結婚紀念日在臉書放閃。談到妻子，馬英九曾感性地說，「雖然在生活中我有許多毛病經常被她『糾正』，雖然我常被歸類為『怕太太』一族，但是我甘之如飴」

馬英九與周美青的戀愛過程

周美青是馬英九妹妹馬莉君的高中同學，兩人在高中時第一次碰面，當時周美青高一，馬英九高三，但這次會面並沒有種下愛情的種子，兩人之所以相知、相惜、相愛、相守，馬莉君扮演關鍵的角色。

和周美青交往之前，馬英九交過兩任女友。台大畢業後當完兵，馬英九1974年赴美攻讀紐約大學法學碩士，當時就讀政大法律系的周美青也申請到紐約大學研究所，在馬莉君牽線下，雙方通過一次電話後，又在機場偶遇，隨後周美青赴美成為馬英九的同班同學。

留學期間，馬英九一度沒錢繳學費，正值熱戀的兩人，讓周美青決定放棄學業，到餐廳端盤、洗碗賺錢，供馬英九完成哈佛大學法學博士學位，馬英九完成博士學業後，兩人於1977年結婚。這段往事也令馬英九常感慨地說，「妻子與我一起經歷了風風雨雨，沒有妻子也不會有今天的我」

馬英九在臉書表示，剛結婚時他正在哈佛留學，生活相當儉樸，新居就是學生宿舍，家具都是接收別人不要的舊貨，或到跳蚤市場買的舊桌椅，印象特別深刻的是，他和妻子還到街上撿兩個廢輪胎，洗淨後疊起來，中空的地方塞進兩個枕頭，再鋪上一層布，就是沙發了。

▲▼1975年8月，馬英九與周美青在紐約市曼哈坦區華盛頓廣場公園的合影，當時兩人戀愛中。（圖／翻攝自馬英九臉書）

▲1975年8月，馬英九與周美青在紐約市曼哈坦區華盛頓廣場公園的合影，當時兩人戀愛中，2年後結婚。

妻子默默付出，用個人風格面對政治圈

回到台灣後，馬英九在仕途上嶄露頭角，周美青一方面在銀行擔任法務人員，一方面又照顧兩個年幼的女兒，工作家庭蠟燭兩頭燒，從不怨辛勞。

周美青堅持不涉入丈夫的公務，同事或部屬打給馬英九，絕不會聽到是周美青接起電話，但隨著周美青曝光機會增加，大家也發現周美青以自己的方式，在背後默默幫忙丈夫，像是蒐集民意、提供建議。

馬英九曾說在家裡周美青是評論家，周美青則說，自己是可以隨時給馬英九最中肯批評和建議的「永遠忠誠的反對黨」。馬英九深知這點，更了解妻子的個性，從不勉強她參加應酬，同時尊重她專業領域的發展。面對妻子的批評，馬英九會在下班的路上，繞路去一個熟悉的攤子，買周美青最愛吃的點心。

▲▼馬英九說這張照片一直珍藏在辦公室，「我覺得，這就是幸福」。（圖／翻攝自馬英九臉書）

▲馬英九說，這張照片一直珍藏在辦公室，「我覺得，這就是幸福」。

直到馬英九選市長，周美青才公開露臉

1998年春夏之交，馬英九決定參選台北市長，投入選戰近2個月，周美青始終沒有露臉，直到7月周美青和小女兒馬元中在木柵貓空茶園在媒體前公開，為隔天48歲生日的馬英九慶生。外界對周美青不露臉的原因相當好奇，周美青當時強調，作為受過專業訓練的職業婦女，她可以幕後為馬英九蒐集資料，整理民意，或提供建議。

周美青露臉後，都沒有出來為丈夫拉票，直到選情進入緊繃階段，11月底，她前往士林夜市為馬英九掃街拉票，對每位市民都深深一鞠躬。

馬英九當總統後，周美青仍是穿一身牛仔裝的酷酷嫂

馬英九當總統，周美青仍是一身牛仔裝、拿報紙搭公車，將媒體的追逐拋在後頭，然後拉著把手，隨公車搖搖晃晃，一路到公司，這是媒體與民眾眼中的「酷酷嫂」。但不久後，為了止謗，她選擇辭職。

馬英九2012年在臉書表示，2008年他選上總統之後，妻子為了避嫌，決定放棄心愛的銀行法務工作，提前退休，專心投入公益，讓第一夫人的角色更符合人民期待，「寫到這裡，心頭的不捨與感激，實在難以言宣。」

馬英九表示，「我擔任公職31年，美青就是家中最忠誠的反對黨」，隨時提醒他不要辜負人民的期待與肩頭的責任，甚至在選舉中，妻子腰痛未癒，依舊賣力下鄉拜票，全台奔波，人氣比他還旺，「有這麼好的牽手一路相伴，既能相夫教子，又能相責以義。得妻如此，夫復何求？ 」

▲▼2013年國際棒球賽，馬英九與周美青邀請中華隊全體職員到總統府共進午餐，感謝中華隊，用餐到一半，傳來台灣進入世界第4名的好消息。（圖／翻攝自馬英九臉書）

▲2013年國際棒球賽，馬英九與周美青邀請中華隊全體職員到總統府共進午餐，感謝中華隊，用餐到一半，傳來台灣進入世界第4名的好消息。

馬英九卸任後人氣不減反漲，但不忘放閃

前總統馬英九卸任後，儘管官司纏身，2018年九合一選舉過程，輔選、演講及活動邀約不間斷，人氣不減反漲，即使活動滿檔，仍不忘在情人節、結婚紀念日在臉書放閃。

2018年，馬英九在七夕情人節開通Instagram帳號，首PO放閃文祝老婆「美青情人節快樂♥♥♥」，沒想到過了3天，再次在臉書上放閃，宣告和老婆周美青結婚41週年，並放上兩人合照，看起來超級甜蜜恩愛。

▲▼馬英九周美青。（圖／翻攝自馬英九臉書）

▲2018年馬英九在七夕情人節開通Instagram帳號，首PO放閃，並同步發到臉書。

▲▼馬英九與老婆周美青婚41周年。（圖／翻攝馬英九臉書）

▲2018年，馬英九與老婆周美青結婚41周年。

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關鍵字：馬英九,周美青

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