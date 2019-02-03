政治理念不同的長輩「硬要跟你聊」該怎麼辦？10招讓你「平安下莊」

▲▼10步擺平硬要聊的長輩。（示意圖／達志影像，下同）



國際中心／綜合報導

要跟不同政治理念的人進行一場有意義的對話，這個難度真的很大！它帶給你的感覺，就像是對你討厭的東西讓步，或是放棄自己的一部份，更激烈一點的，可能會激動地開始互相辯論，最後通常都是不歡而散。

事實上，政治想法通常來自於自身的過去、成長歷程，因此在改變他人想法前，必須先改變彼此交談的方式，以更多的同理心與想像力來建構整個對話。以下就是10個與不同想法的人聊天的小步驟，認真記下來，就能讓你在過年期間全身而退唷！

第1步：先靜下心問自己：「真的準備好開始進行這場談話了嗎？」

第2步：觀察看看周邊的人有沒有想要參與談話。

第3步：先問問看其他人的想法吧！記得不要打斷他們，當個襯職的聆聽者，先聽完他人想法再重新思考自己的。

第4步：仔細且清楚的陳述自己的看法，並將與對方相同的想法加入對話，例如開頭可以說，「聽起來我們都很關心台灣，而我的想法是……」可以讓人覺得你有將他的話聽進去，所以也願意聽你說話。

第5步：最好用一個具體的例子或故事，告訴對方這件事對你的影響。根據研究顯示，帶有豐富情感的故事遠比引經據典更容易說服人。第6步：再一次邀請他人一起進行對話，重複聆聽、整理、表達3個步驟。

第7步：提出1到2個大家不知道的觀點。

第8步：敞開心房詢問他人，對於這段談話的感覺是什麼。

第9步： 告訴自己，無論結果如何，你已經將想法傳遞出去了

第10步：做點別的事讓自己好好恢復吧！例如去打個麻將、吃點年糕或是放個鞭炮。