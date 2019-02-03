柯文哲被擊潰了! 韓國瑜奪2018Google熱搜雙冠王

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、宋德威攝）

政治中心／綜合報導

搜尋引擎Google1公布2018年台灣區搜尋排行榜，高雄市長韓國瑜奪下「快速竄升政治人物」與「快速竄升人物」雙冠王，把人氣一直居高不下的台北市長柯文哲，硬是擠到第二名。

韓國瑜在2018年九合一大選中異軍突起，全台颳起一陣「韓流」，名列「快速竄升政治人物」榜中的第一名，第二名是柯文哲，第三名則是行政院副院長陳其邁，特別的是以「蜂蜜檸檬」爆紅的吳蕚洋也擠進榜中，另外被諷為250年新高級實習生的北農前總經理吳音寧，因為不赴議會質詢還有其他事件受到熱烈討論，排名在熱搜榜的第九名。

▲ Google 2018年快速竄升政治人物。（圖／Google提供）

另外在「快速竄升人物」的排行中，政治人物韓國瑜、柯文哲、陳其邁包辦前三名，雖然幾個月前藝人狄鶯和孫鵬的兒子孫安佐，因為揚言持槍掃射學校引起軒然大波，但觀察此份排行榜可發現，選舉相關事件仍是大家較關注的焦點。

▲ Google 2018年快速竄升人物。（圖／Google提供）

「港湖女神」高嘉瑜在「快速竄升政治人物」排名中位居第5名，前立委姚文智排名第7名，兩人在網路都受到熱烈討論，而高嘉瑜選前和姚文智帶有火藥味的互動，成為外界關注的焦點。

▲姚文智、高嘉瑜。（合成圖／記者潘永鴻、季相儒攝）

選前，姚文智曾點名「友柯派」的高嘉瑜要退黨，兩人的戰火一觸及發，高嘉瑜隨後也在臉書發文要姚文智辭立委展現參選決心，雖然事後兩人出面和解，但是疑似仍懷有心結。

之後，姚文智還在選前的造勢晚會上，暗轟高嘉瑜「偷偷溜走」，有媒體也捕捉姚文智在致詞時，高嘉瑜在背後做「眼球運動」，事後高嘉瑜回應「放下仇恨、團結加油」，不過雙方心結也再次浮上檯面。大選結束後，高嘉瑜以第一高票當選港湖區市議員，姚文智在該選區中獲得的選票不及高嘉瑜，頻頻被網友拿來調侃。

高嘉瑜形像甜美、親民，經常在臉書上開直播受吸引不少網友觀看；姚文智打選戰時因為抱貓爭議引起撻伐，民調也不見起色成為網友嘲諷的對象；相較之下，網友似乎更喜歡高嘉瑜的直率大方的作風。

Google台灣2018年快速竄升關鍵字排行榜，是依照2018年期間搜尋量暴增幅度所進行的排名，採計時間範圍為去年12月至今年12月初。