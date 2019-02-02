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年假第一天　鄭文燦展開密集發紅包和春聯行程

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▲年假第一天，鄭文燦展開密集發紅包和春聯行程。（圖／桃園市政府提供）

▲年假第一天，鄭文燦展開密集發紅包和春聯行程。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年假第一天，桃園市長鄭文燦行程滿檔，展開發送市府印製的「珠圓玉潤」春聯和紅包袋給市民並拜年。鄭文燦透早5點多即陸續到桃園果菜市場、中壢青果商圈，以及興國市場與南門市場，下午視察桃園火車站、桃捷公司、高鐵桃園站及中壢、內壢火車站的春節旅運狀況，受到市民朋友熱情歡迎，互道新年好。

鄭文燦在桃園果菜市場表示，國人在農曆春節前多半會到傳統市場採買，因此這段期間攤商特別忙碌，生意特別好。市府將設立現代化批發市場，現正進入規劃設計階段，也將編列經費整修舊市場，讓攤商及市民朋友都更方便。▲年假第一天，鄭文燦展開密集發紅包和春聯行程。（圖／桃園市政府提供）

▲▼年假第一天，鄭文燦展開密集發紅包和春聯行程。（圖／桃園市政府提供）

▲年假第一天，鄭文燦展開密集發紅包和春聯行程。（圖／桃園市政府提供）

在中壢區興國市場鄭文燦指出，今年是豬年，市府製作「珠圓玉潤」春聯發送給市民朋友，代表希望、圓融，也期盼桃園發展的更好；市府將於興國市場周邊規劃更多停車空間，解決停車空間不足問題。

而至桃園區南門市場時表示，南門市場是桃園區的傳統市場，不僅充滿人情味，各式生鮮蔬果品質良好，相當受到市民喜歡，市場對面的南門停車場也即將啟用，相信會帶給大家更完善的市集空間。

▲年假第一天，鄭文燦展開密集發紅包和春聯行程。（圖／桃園市政府提供）

包括市府副秘書長兼代工務局長黃治峯、農業局長郭承泉、桃園果菜市場公司董事長邱素芬、總經理張至淵、市議員彭俊豪、經發局長郭裕信、桃園區長陳智仁均到場陪同。

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關鍵字：2019農曆年,鄭文燦,發紅包春聯

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