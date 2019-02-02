衰到2026年！這3大重災星座慘兮兮　這些名人都中鏢

▲新流年嚴重影響金牛、雙子、巨蟹座。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

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2019豬年到，不少人期待會有新的機會及機運。不過星座專家安格斯表示，就占星學來說，在2018年末已開啟了一個連續8年的新流年，雖然12星座難免會受到影響，但金牛、雙子、巨蟹是屬於「嚴重災區」，會影響到心理、精神和引發慢性疾病。像是去年在家中暴斃的港星藍潔瑛、裕隆集團董事長嚴凱泰罹癌病逝、「小胖」袁惟仁不慎跌倒引發腦溢血，至今昏迷不醒就是實例。不過這一切都能預防，安格斯也對這3個星座運勢進行分析。

▲金牛座「前8個月請盡情的努力」。（圖／翻攝自美麗佳人YouTube）

金牛座

對金牛座而言，2019是「破繭突圍之年」，年初時非常適合轉換工作，其餘時間則不宜變動。在選擇性下做該做的事，還要不斷求新求變，大膽地跳出舒適圈，才會有理想結果。感情方面則要力求穩定，「有時會覺得我身旁的人是不是不對，是不是所遇非人」。身心方面，金牛座的感受也領先其他星座，建議可以旅遊、運動來保護身心，也能藉機產生更多的機會，「年底是比較需要注意的時候，之於前面的八個月請盡情的努力」。

▲雙子座在今年多經營同事之間的情誼，可賺到不錯的錢財。（圖／翻攝自美麗佳人YouTube）

雙子座

2019年是雙魚座要兼顧平衡之年，有時好運接踵而來未必是好事，最好在每個面向都能平均發展，身邊的人可能偶爾會有一些怨言，雙子座要記得保持好EQ，並且隨時調整自己心理的能力，「因為你的時間是給大家的」。另外，多經營同事之間的情誼可賺到不錯的錢財喔，合夥運也不錯，能經營出另一條生路。感情則是你的心靈寄託，「這可能是個勞累的一年，但是也是一個你要兼顧各項，而且每項都可以讓他及格的一年。」

▲巨蟹座今年「應該把時間多用於公關交際之中」。（圖／翻攝自美麗佳人YouTube）

巨蟹座

新的一年對巨蠍座來說是「觀望、伺機的一年」，所有事情都要專心致志且保持觀望，聽到耳語風聲時要站在一定高度來觀察事態發展，並見縫插針，讓自己在一片大餅中分得一杯羹。「巨蠍不應該來個長旅行，而是應該把這些時間多用於公關交際之中，各種各類的團體運氣都可以增長面對工作時的實力」。另外，巨蠍座今年的身體較為虛弱，若能顧好健康，在這一年就能發揮得很理想。