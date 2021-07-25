保險業遭客訴近萬件！4年快速倍增　一表揭密「常見爭議」有哪些

記者陳依旻／台北報導

民眾如果遇上金融消費爭議，除了尋求司法途徑救濟，也可以找金融消費評議中心申訴評議。根據統計，今年第1季，該中心一共收受2,141件申訴案件及690件申請評議案件，其中以保險業佔最大宗，而且有逐年攀升的趨勢。以民國105年來說，當年客訴案4,902件，到了去年已經增至9,511件，短短4年幾乎倍增。

金融消費評議中心副處長官承儒指出，若民眾有銀行、證券相關的問題大多都會臨櫃，爭議不像保險這麼大，原因是許多民眾會跟業務員約在外面，每一次都有錄音錄影嗎？另外，保險也涉及很多條款解釋，如果保戶的認知跟實際有點差距，理賠與期待有落差，糾紛就會來了；另外，有些業務員會利用中間模糊地帶銷售保單，到了民眾需要理賠就會產生爭議。

評議中心自民國101年正式運作，到110年第1季底，累計已受理4萬9,736件金融三業（保險、銀行、證券)申訴，以及2萬327件評議，但每年保險客訴率幾乎只升未減。

這10年，保險業客訴案雖然途中一度稍有緩解，但民國105年開始到109年逐年飆升，到109年已達到9,511件，幾乎增加一倍；若與101年相比，整整多了3,254件。

▲近10年每季保險業被客訴件數統計表。（圖／記者陳依旻製表，點圖可放大）

今年第1季保險業爭議案件2,257件，與去年同期2,313件相比，雖然件數少了56件，但金融消費評議中心總經理洪令家直言，是因為每年第1、2季屬於淡季、疫情讓民眾覺得暫緩送件，加上每年旺季都在下半年開始，預料疫情結束就會暴增。

▲近兩年爭議案件對比。點圖可放大（圖／記者陳依旻製表）

去年「理賠金額認定」、「業務招攬爭議」、「遲延給付」、「殘廢等級認定」、「必要性醫療」、「承保範圍」、「未遵循服務規範」、「手術認定」等爭議，以「業務招攬」居冠，但今年變成「理賠金額認定」，但金融消費評議中心指出，「業務不當招攬」還是最多。

記者觀察近10年「業務不當招攬」爭議案件確實居所有類型之冠，占比達12.16%；理賠金額認定、殘廢等級認定、事故發生原因、必要性醫療、承保範圍則居次。

▲101到110年保險爭議類型前6名。（圖／記者陳依旻製表）

金融消費評議中心表示，「投資型保單」很容易發生糾紛，第一，有業務員會以「保證獲利」為由向保戶招攬；第二，大多民眾不知道保險成本有多高，最後無力給付保險金；第三，投保時未確實了解商品，覺得會發大財。

近日一起糾紛案件是「投資不如預期」，王先生（化名）向保險公司購買2份投資型保險商品，第１期的時候保險公司有保證配息，但之後每年或每半年評價日卻都沒有配息了，讓王先生相當不滿，提出評議申請，要求保險公司給付第1期之後每年的配息金額。

但王先生的要求是保險公司要就其購買的投資型保險商品增加配息，屬於投資表現的範圍，依據法令規定，評議中心應該不受理。

且經查，王先生在評議申請書中僅陳述「請求給付後續每年的配息」，並沒有具體陳述爭執的事實、理由及請求標的金額。

被要求補正具體、特定的請求配息金額，也只表示「無法計算，這是要保險公司去計算應該配息多少」、「保單只有第１年有配息，保險公司只告知因為景氣不好所以無法配息，實在太離譜」等。

根據相關資料，可以認定王先生爭執的是所購買的2份投資型保險在第１年之後的配息狀況，所以，提出的請求是要保險公司就其所購買的投資型保險商品增加配息，屬於投資表現的範圍。

另外，王先生補正想要請求的具體標的金額也沒有補正。因此，評議申請不合程式及純屬投資表現的範圍，依據前述法令規定，評議中心不受理。

投資型保單其實是正向的，在國外也行之有年，但金融消費評議指出，業者雖然在KYC（認識你的客戶）要負好責任，例如招攬時，不能明明保戶只有25分也放寬成「積極型」；保戶也要切記須了解商品包括保單成本、手續費等是否在能力所及。