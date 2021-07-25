　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

保險業遭客訴近萬件！4年快速倍增　一表揭密「常見爭議」有哪些

記者陳依旻／台北報導

民眾如果遇上金融消費爭議，除了尋求司法途徑救濟，也可以找金融消費評議中心申訴評議。根據統計，今年第1季，該中心一共收受2,141件申訴案件及690件申請評議案件，其中以保險業佔最大宗，而且有逐年攀升的趨勢。以民國105年來說，當年客訴案4,902件，到了去年已經增至9,511件，短短4年幾乎倍增。

金融消費評議中心副處長官承儒指出，若民眾有銀行、證券相關的問題大多都會臨櫃，爭議不像保險這麼大，原因是許多民眾會跟業務員約在外面，每一次都有錄音錄影嗎？另外，保險也涉及很多條款解釋，如果保戶的認知跟實際有點差距，理賠與期待有落差，糾紛就會來了；另外，有些業務員會利用中間模糊地帶銷售保單，到了民眾需要理賠就會產生爭議。

評議中心自民國101年正式運作，到110年第1季底，累計已受理4萬9,736件金融三業（保險、銀行、證券)申訴，以及2萬327件評議，但每年保險客訴率幾乎只升未減。

這10年，保險業客訴案雖然途中一度稍有緩解，但民國105年開始到109年逐年飆升，到109年已達到9,511件，幾乎增加一倍；若與101年相比，整整多了3,254件。

▲近10年保險業被客訴狀況。（圖／記者陳依旻製表，點圖可放大）

▲近10年每季保險業被客訴件數統計表。（圖／記者陳依旻製表，點圖可放大）

今年第1季保險業爭議案件2,257件，與去年同期2,313件相比，雖然件數少了56件，但金融消費評議中心總經理洪令家直言，是因為每年第1、2季屬於淡季、疫情讓民眾覺得暫緩送件，加上每年旺季都在下半年開始，預料疫情結束就會暴增。

▲近兩年爭議案件對比。（圖／記者陳依旻製表）

▲近兩年爭議案件對比。點圖可放大（圖／記者陳依旻製表）

去年「理賠金額認定」、「業務招攬爭議」、「遲延給付」、「殘廢等級認定」、「必要性醫療」、「承保範圍」、「未遵循服務規範」、「手術認定」等爭議，以「業務招攬」居冠，但今年變成「理賠金額認定」，但金融消費評議中心指出，「業務不當招攬」還是最多。

記者觀察近10年「業務不當招攬」爭議案件確實居所有類型之冠，占比達12.16%；理賠金額認定、殘廢等級認定、事故發生原因、必要性醫療、承保範圍則居次。

▲爭議佔比。（圖／記者陳依旻製表）

▲101到110年保險爭議類型前6名。（圖／記者陳依旻製表）

金融消費評議中心表示，「投資型保單」很容易發生糾紛，第一，有業務員會以「保證獲利」為由向保戶招攬；第二，大多民眾不知道保險成本有多高，最後無力給付保險金；第三，投保時未確實了解商品，覺得會發大財。

近日一起糾紛案件是「投資不如預期」，王先生（化名）向保險公司購買2份投資型保險商品，第１期的時候保險公司有保證配息，但之後每年或每半年評價日卻都沒有配息了，讓王先生相當不滿，提出評議申請，要求保險公司給付第1期之後每年的配息金額。

但王先生的要求是保險公司要就其購買的投資型保險商品增加配息，屬於投資表現的範圍，依據法令規定，評議中心應該不受理。

且經查，王先生在評議申請書中僅陳述「請求給付後續每年的配息」，並沒有具體陳述爭執的事實、理由及請求標的金額。

被要求補正具體、特定的請求配息金額，也只表示「無法計算，這是要保險公司去計算應該配息多少」、「保單只有第１年有配息，保險公司只告知因為景氣不好所以無法配息，實在太離譜」等。

根據相關資料，可以認定王先生爭執的是所購買的2份投資型保險在第１年之後的配息狀況，所以，提出的請求是要保險公司就其所購買的投資型保險商品增加配息，屬於投資表現的範圍。

另外，王先生補正想要請求的具體標的金額也沒有補正。因此，評議申請不合程式及純屬投資表現的範圍，依據前述法令規定，評議中心不受理。

投資型保單其實是正向的，在國外也行之有年，但金融消費評議指出，業者雖然在KYC（認識你的客戶）要負好責任，例如招攬時，不能明明保戶只有25分也放寬成「積極型」；保戶也要切記須了解商品包括保單成本、手續費等是否在能力所及。

ET快訊
上屆拿銅牌！中華射箭女團爆冷輸德國　無緣8強
快訊／羽球周天成東奧首勝到手！直落二擊敗瑞典選手
陸「射擊女神」爆冷出局！PO睡衣自拍照道歉　竟被罵爆急刪文
扼腕！證件妹10公尺手槍遭淘汰　想登頒獎台還有一次機會
7萬劑「快到期莫德納」收回給第七類　醫質疑1狀況：出事誰負責
5縣市大雨特報！南北天氣兩樣情　吳德榮：迎風多雨背風火熱
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

保險業遭客訴近萬件！4年快速倍增　一表揭密「常見爭議」有哪些

姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

孟加拉小牛申請世界最矮紀錄！身高「僅50公分」成農場大明星

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

戴資穎東奧羽球首戰連拿11分！ 橫掃瑞士...25分鐘愜意第一勝

高雄女路過積水觸電！搶命4天亡　哥悲求真相：至少告訴我怎麼發生

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

名車下橋一路衝「失控逆撞5車」　事發畫面曝！被撞駕駛受驚大叫

保險業遭客訴近萬件！4年快速倍增　一表揭密「常見爭議」有哪些

起底中華隊「護國神醫」帥爆！　賈永婕認證激讚：顏值身材都爆表

楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」　網友超心疼

起底台南怪警周天師！搭訕女學生傳「紅內褲健美照」　警局列汰除

徐榛蔚打AZ鼓舞鄉親　花蓮疫苗覆蓋率27.8%高於全國

大谷翔平雙長打　天使山多佛「無安打破功」飆13K勝

中華女團上屆奧運拿銅牌！今狀態起伏　爆冷輸德國無緣8強

周天成直落二瑞典東奧小組首勝到手　拼金之路取得好的開始

保險業遭客訴近萬件！4年快速倍增　一表揭密「常見爭議」有哪些

印尼新冠疫情嚴峻　外交部：台商包機8／8返回

台東餐廳有條件內用！夜市仍限外帶　熱氣球是否舉辦研議中

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

保險熱門新聞

保險業遭客訴近萬件！4年快速倍增　一表揭密「常見爭議」有哪些

家長注意！「小孩退貨險」停課不停學不理賠　這家業者停賣

「小額終老保險」7月新制上路　5壽險懶人包總整理！

「保單借款」6大優點　專家這麼說

10萬「保單借款紓困」有限制　注意事項一次看！

網路投保車險只能對自己保！駕駛人傷害險限定車主本人

顧立雄被控關說　住宅地震基金總座發聲明打臉董事長

永達保經342人進百萬圓桌

App／777遺囑產生器　懶人包

小額終老保單「明年1月要變貴了」

投保轉嫁長壽風險　壽險業者：兼顧退休、長照醫療需求

永達保經再創第一營收近23億　協理年薪520萬內勤年終3~5個月

國人平均身故保障才55.9萬　壽險公司：至少600萬才夠

意外險「不一定」理賠超速、闖紅燈　4種情境看懂除外責任條件

更多熱門

相關新聞

民眾對投資型保單興趣大增！　外幣保單前4月熱銷逾2000億

民眾對投資型保單興趣大增！　外幣保單前4月熱銷逾2000億

國內外資本市場活絡，民眾對投資型商品大感興趣！金管會今（29）日發布最新統計，壽險業今年截至4月底，外幣保單保費累計收入折合新台幣約2,037.69億元，年增27%，其中以投資型外幣保單最為熱賣，業者保費收入比去年同期高133%、977.97 億。

「評議」公親難當！接任中心董座9個月　林志潔：不讓消費者二度受傷是堅持

「評議」公親難當！接任中心董座9個月　林志潔：不讓消費者二度受傷是堅持

紓困民眾1988誤打到1998！　評議中心董座求救

紓困民眾1988誤打到1998！　評議中心董座求救

金管會嚴查銀髮族不當銷售 　力拚7月底完成25家金融機構金檢！

金管會嚴查銀髮族不當銷售 　力拚7月底完成25家金融機構金檢！

金管會緊盯25家金融業！　5月啟動銀髮族銷售專案金檢

金管會緊盯25家金融業！　5月啟動銀髮族銷售專案金檢

關鍵字：

投資型保單金融消費評議中心

讀者迴響

熱門新聞

體操無緣決賽　總教練林育信道歉

忍住不射更持久？最美博士「超銷魂手法」曝光

夫妻洗澡　她1習慣讓老公超崩潰

吳亦凡錄影途中牽走17歲女星　Angelababy解圍

戴資穎出賽「孩問Uber Eats怎可參加？」爸傻眼

外送到「18億陶朱隱園」！同行驚曝餐點明細

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

吳亦凡爆荒淫選妃趴影片瘋傳！

奧運最養眼　萬惡計分板讓鮮肉秒全裸

楊勇緯太帥　日網暴動：喘不過氣

楊勇緯結婚了嗎？日網為他開「八卦維基百科」

總監曝「戴資穎貼心舉動」：超出球員風範

福原愛眼裡無台灣…復出東奧陸網樂：日文都會說

2喬治亞球員搭飛機到了東京　竟發現沒報名

詹家姊妹爆冷出局！他見負評傻眼

更多

最夯影音

更多
姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪

姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪
高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

孟加拉小牛申請世界最矮紀錄！身高「僅50公分」成農場大明星

孟加拉小牛申請世界最矮紀錄！身高「僅50公分」成農場大明星

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面